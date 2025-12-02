İstanbul’da ‘Ay Grubu’ adlı suç örgütüne 152 sayfalık iddianame hazırlandı. Firari lider A.A. ve 5 yöneticisi için 12 yıla kadar, diğer 60 şüpheli için ise 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Örgütün Avrupa Yakası’nda uyuşturucu ticareti, tehdit ve silahlı saldırılarla faaliyet gösterdiği öğrenildi.

İstanbul’un Bağcılar, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde faaliyet gösterdiği belirlenen ve “çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak”, “nitelikli yağma” ile “uyuşturucu veya uyarıcı madde üretimi ve ticareti” gibi birçok suça karıştığı tespit edilen ‘Ay Grubu’ adlı suç örgütüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan 152 sayfalık iddianamede, örgüt lideri A.A. dahil 65 kişi “şüpheli”, 19 kişi ise “müşteki” olarak yer aldı. İddianamede, örgütün elebaşılığını A.A.'nın yaptığı, kendilerini ‘Ay grubu’ olarak adlandırdıkları, yeni nesil suç örgütünün özellikle İstanbul'da Avrupa yakasında faaliyet gösterdikleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti eyleminin yanı sıra, tehdit ile müştekilere korku salarak maddi menfaat elde etmeye çalıştıkları, mağdurların mağduriyetini fırsata çevirdikleri aktarıldı.

ÖRGÜT ŞEMASI ÇIKARILDI

Örgüt şemasına da yer verilen iddianamede, A.A. 'örgüt lideri', K.A., M.A., E.B. ile Ö.A. ise 'örgüt yöneticisi' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, örgüt lideri A.A.'nın çeşitli suçlarda liderlik yaptığı ve işlenen suçlardan haksız kazanç sağladığı aktarıldı.

Ayrıca iddianamede, örgüt mensubu şüphelilerin silahlı yapı içerisinde aktif oldukları, birçok kez silah yakalattıkları, örgütün cebir ve tehdide dayalı hareket ettikleri, soruşturma başlatılmadan önce bazı şüphelilerin çeşitli ihbarlarda yakalandıkları ve üzerlerinden fişek ile silah ele geçirildiği bilgisi yer aldı.

ÇETE LİDERİ FİRARİ

Örgütün yapısına da yer verilen iddianamede, şüphelilerin çeşitli iş yerlerine silahlı saldırı, müştekilere yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' gibi suçlara karıştıkları 11 eylem iddianamede yer aldı. Öte yandan iddianamede, şüpheliler A.A. ve örgüt yönetiminde yer alan firari 11 şüpheli şahıs hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve halen yakalanmadıkları aktarıldı.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

İddianamede, firari örgüt elebaşı A.A. başta olmak üzere, diğer firari şüpheliler E.B., Ö.A., K.A., M.A. hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Öte yandan diğer 60 şüpheli hakkında ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Haberle İlgili Daha Fazlası