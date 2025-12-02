Uzman isim asgari ücret tahminini kesin diyerek açıkladı! İşte beklenen zam aralığı Milyonlarca çalışan bu ay açıklanacak asgari ücret zammını bekliyor. Her yıl merakla takip edilen zam oranı, hem çalışanların hem de işverenlerin bütçelerini doğrudan etkiliyor. Asgari ücret komisyonu önümüzdeki günlerde toplanacak ve yeni rakamı belirleyecek.

Konuyla ilgili Habertürk TV'ye değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Oral Erdoğan, aylık enflasyonun bu ay ve önümüzdeki ay düşüş trendi göstermesini beklediğini, Ocak ayında ise belirgin bir artış yaşanabileceğini söyledi.

"YÜZDE 20'NİN ÜSTÜ KESİN" Asgari ücret zammına ilişkin de tahminlerini paylaşan Erdoğan, “Yüzde 20’nin üstü kesin görünüyor” ifadelerini kullandı.

SANAYİCİLER NE DİYOR? Sanayicilerin beklentilerinin yüzde 20 ile 35 arasında değiştiğini, ağırlıklı olarak yüzde 25 civarında seyrettiğini aktaran Erdoğan, işveren tarafının yüzde 30’a razı göründüğünü, sendikaların ise yüzde 45’lik bir artış talep edebileceği yönünde tahminlerini paylaştı.

Uzman isim asgari ücret tahminini kesin diyerek açıkladı! İşte beklenen zam aralığı Erdoğan'ın bahsettiği oranlar gerçekleşirse asgari ücret ne kadar olur? Yüzde 20 artış: 26.524,8 TL Yüzde 25 artış: 27.630 TL Yüzde 30 artış: 28.735,2 TL Yüzde 45 artış: 32.039,8 TL

MASADA 3 KESİMİ GÖRMEK İSTİYORUZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından işçi kesiminin görüşmelere katılmayacağı yönündeki açıklamalarıyla ilişkili şunu söylemişti: "Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin resmi olarak tüm taraflara, işveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmi yazımızı göndereceğiz yakın zamanda. Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz."

MEVCUT ASGARİ ÜCRET 2025 yılı için asgari ücret, bir işçi için brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler sonrası net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Uzman isim asgari ücret tahminini kesin diyerek açıkladı! İşte beklenen zam aralığı İşverene toplam maliyeti ise 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşu ise işveren işsizlik sigorta fonunu oluşturuyor.

