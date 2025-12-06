İstanbul'da iki yıldır hizmet vermeyen Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi'ne (İSBİKE) ait birçok bisiklet, Bayrampaşa'daki hurdalık alanda kırılarak hurda haline getirildi. İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Abdullah Aksu, konuyla ilgili "Bu tabii İstanbul için İstanbullular için çok acı bir durum. Kaynaklarının heder edilmesi konusunda da üzüntü verici bir hadise." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK tarafından 2012 yılında hayata geçirilen İSBİKE projesi hüsranla sona erdi. Entegrasyon, altyapı ve bakım işlemleri nedeniyle bazı dönemler kesintili olarak hizmetini devam ettiren sistem, 2023 yılı sonlarından bu yana iki yıldır bakım ve onarım faaliyetinde olduğu gerekçesiyle hizmet vermiyor.

Sistemin mobil uygulaması bu sebeple çalışmazken, kullanıcılar uygulamaya girmek istediğinde "2023 yılı sonu itibarıyla İSBİKE Bisiklet Paylaşım Sistemi kapanacak olup bakım onarım dönemine girecektir. Sistemin kapalı olacağı günlerde başta bisikletler olmak üzere tüm sistem donanımları elden geçirilerek, bakım onarım ve yazılım güncellemeleri gibi çalışmalar gerçekleştirilecektir. Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz." bilgilendirmesiyle karşılaşıyor.

2 yıldır kiralama yapılamayan sisteme ait bisikletlerin daha önce Kartal Soğanlık'taki bir hurdalık alanda atıl durumda bekletilmesi gündeme taşınırken, şimdi ise birçok bisiklet İBB'ye ait Bayrampaşa'daki Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü Hurda Depo Şefliğinin hurdalığında kırılarak hurda haline getirildi. Kırılan bisikletlerin deponun belli bölgelerinde diğer hurda ürünlerin arasında üst üste konularak dizildiği görüldü.

"2,5 YILDIR BU BİSİKLETLER ORTADA YOK"

İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Abdullah Aksu, Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde yaklaşık 3 bin bisikletle İSBİKE'nin hizmet vermeye başladığını söyledi. Bu konuyu 2021 yılından itibaren gündeme getirmeye başladıklarını anlatan Aksu şunları söyledi:

"Yaklaşık 3 bin bisikletle hizmet veren sistem bugün hiç yok. 2023 yılının ortalarında CHP'li İBB, bir açıklama yaptı. 'Bisikletler tamiri, bakımı vesaire için toplanacak ve daha sonra tekrar hizmete alınacak.' denmişti. Bugün artık neredeyse 2026 yılına geldik. 2,5 yıldır bu bisikletler ortada yok. Geçtiğimiz günlerde Kartal'da bir depoda depolandığını basında, yayında gördüğümüz kadarıyla kamuoyuyla paylaşmıştık. Son gelen görüntülere göre artık bu bisikletlerin bir kısmının hurdalığa çıktığı duyumunu aldık."

"İSTANBULLULARIN KAYNAKLARI HURDAYA ÇIKARILIYOR"

Aksu, İSBİKE sisteminde 2021'de 3 bin olan bisiklet sayısının yıldan yıla azalarak 2023'te 1100'e düştüğünü aktararak, "İstanbulluların kaynakları artık hurdaya çıkarılıyor. Tabii CHP'li İBB yönetimi diğer her konuda olduğu gibi bu bisiklet konusunda da işletemediği sistemleri kapatmayı tercih ediyor. Hatırlarsanız, ilk göreve geldiklerinde yatay, dikey bahçeler dediğimiz bu duvar süslemelerini, bakımının zor olduğunu söylemişlerdi ve kaldırmışlardı. İstanbul'da bir sürü güzelliği yok etmişlerdi." dedi.

"HURDAYA ÇIKAN İBB'NİN YÖNETİM ANLAYIŞI"

"Bugün geldiğimiz noktada da İstanbul'daki bu bisiklet paylaşım platformunu çöp etmiş ve hurdaya çıkarmış durumdalar." diyen Aksu, "Aslında hurdaya çıkan sadece bisikletler değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yönetim anlayışıdır. Biz bu İstanbulluların kaynaklarının heba edilmesini, heder edilmesini takip etmeye, hesabını da her platformda sormaya, İstanbul'un hakkını, hukukunu korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İSTANBULLULAR İÇİN ÇOK ACI BİR DURUM"

İSBİKE sistemiyle ilgili İBB Meclisi'nde her yıl soru önergeleri verdiklerine değinen Aksu, "Bu bisikletlerin akıbetini sorduk. Her seferinde 'Bakımda.' dediler. Bakın tekrar ediyorum. İstanbulluların özellikle bilmesi gereken bir husus var. CHP'li İBB yönetimi, 2,5-3 yılda bisiklet tamir edememiş. Bunun başka hiçbir izahı yok. 12 yaşında bir çocuğun eline bir bisikleti verseniz bir saat sonra bisikletini tamir ettirir gelir. CHP'li İBB yönetiminin yönetim zafiyetini görebilmek için 2,5-3 yılda bir bisiklet sistemini, bir bisikleti tamir edemediğini görüyoruz burada. Bu tabii İstanbul için İstanbullular için çok acı bir durum. Kaynaklarının heder edilmesi konusunda da üzüntü verici bir hadise." diye konuştu.

