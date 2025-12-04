ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğunda Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında barış anlaşması imzalandı.

DIŞ HABERLER - Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Ruanda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda süren çatışmaları sona erdirmek amacıyla ABD'nin arabuluculuğunda ‘tarihi’ bir barış ve ekonomi anlaşması imzaladı.

Beyaz Saray'daki imza törenin konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Olayların çok hızlı gerçekleştiğini göreceksiniz. Bu büyük bir sürpriz olacak" ifadelerini kullandı.

"HERKES ÇOK PARA KAZANACAK"

Donald Trump "En büyük ve en güçlü şirketlerimizden bazılarını Ruanda ve Kongo’ya gönderiyoruz. Nadir elementleri, bazı varlıklarını çıkaracağız. Herkes çok para kazanacak" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

