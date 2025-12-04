HABER MERKEZİ
2 ülke arasında barış anlaşması imzalandı! Trump arabulucu oldu
ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğunda Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında barış anlaşması imzalandı.
Özetle Dinle2 ülke arasında barış anlaşması imzalandı! Trump a...
Kaydet
Dünya az önce
Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Ruanda, çatışmaları sona erdirmek amacıyla ABD'nin arabuluculuğunda bir barış ve ekonomi anlaşması imzaladı.
- Anlaşma Beyaz Saray'da imzalandı.
- ABD Başkanı Donald Trump anlaşmanın 'tarihi' olacağını söyledi.
- Trump, anlaşmanın 'büyük bir mucize' olacağını ve olayların hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini belirtti.
- ABD'nin en büyük şirketlerinden bazılarının Ruanda ve Kongo'ya gönderileceği belirtildi.
- Nadir elementlerin ve bazı varlıkların çıkarılacağı söylendi.
- Herkesin çok para kazanacağı vurgulandı.
0:00 0:00
1x
DIŞ HABERLER - Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Ruanda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda süren çatışmaları sona erdirmek amacıyla ABD'nin arabuluculuğunda ‘tarihi’ bir barış ve ekonomi anlaşması imzaladı.
Beyaz Saray'daki imza törenin konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Olayların çok hızlı gerçekleştiğini göreceksiniz. Bu büyük bir sürpriz olacak" ifadelerini kullandı.
"HERKES ÇOK PARA KAZANACAK"
Donald Trump "En büyük ve en güçlü şirketlerimizden bazılarını Ruanda ve Kongo’ya gönderiyoruz. Nadir elementleri, bazı varlıklarını çıkaracağız. Herkes çok para kazanacak" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Bizi Takip Edin
YORUMLAR