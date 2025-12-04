Kırıkkale'de bir uzman çavuş, husumetli olduğu bacanağını öldürdükten sonra intihar etti. İkilinin arasındaki husumetin sebebinin ise 'nikah öncesi evlilik sözleşmesi niteliğinde imzalatılan senet' olduğu iddia edildi.

Kırıkkale Kaletepe Mahallesi'ndeki bir inşaat sahası önünde akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'da görev yapan uzman çavuş Mesut Yurt (39), 15 gün yıllık izne ayrıldıktan sonra bacanağı Hakan Altunkaş'ı (47) tabancayla başından vurarak ağır yaraladı. Yurt, ardından aynı silahla kendi hayatına son verdi.

ALTUNKAŞ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Altunkaş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Uzman çavuş Yurt'un cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bacanağını katletti, kendi canına kıydı! Uzman çavuş dehşetinin arka planı ortaya çıktı

HUSUMETİN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Mesut Yurt'un yaklaşık 3 yıldır eşinden ayrı yaşadığı ve olay günü boşanma davasının bulunduğu öğrenildi. Altunkaş'ın, nikah öncesi Yurt'a evlilik sözleşmesi niteliğinde bir senet imzalattığı ve bu nedenle taraflar arasında uzun süredir husumet bulunduğu öne sürüldü.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

