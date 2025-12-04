Asgari ücret zam pazarlığı için geri sayım başladı. Komisyon ilk toplantısını 12 Aralık tarihinde gerçekleştirecek. Milyonlar yapılacak zammı heyecanla beklerken, muhalefet partilerinden de öneriler peş peşe geldi. İşte CHP, DEM, Yeniden Refah, DEVA ve Gelecek Partisi'nin asgari ücret talepleri...

ÖZEL: EN AZ 39 BİN TL Ana muhalefet partisi CHP'nin asgari ücret zammı talebi en az 39 bin lira. CHP lideri Özgür Özel, "Bugün bizim teklifimiz, asgari ücret 39 bin lira olmalı. Ama Merter’de çalışan emekçiye 39 bin lira asgari ücret olsa iyi gelir mi? Yetmez ama bir nefes aldırır. Yani birileri 'İflas ederim, ben veremem.', öbürü 'Ben bu maaşla geçinemem.' diyorsa araya devlet girecek, bu yükün önemli kısmını işverenin sırtından alacak. Biz bir kez daha tarih önünde söylüyoruz: Hak edilen maaş en az 39; biz bunun altında yokuz." şeklinde konuştu.

ERBAKAN: 45 BİN TL OLMALI Yeniden Refah Partisi'nin asgari ücret zammı talebi 45 bin TL oldu. "Asgari ücret 45 bin TL olmalı" diyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bunu söyleyince benim de çevremde işverenler var. Diyorlar ki ‘İyi söylüyorsun da biz ne yapacağız’ Burada ben yine devlete bir görev düştüğünü düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ'NİN ASGARİ ÜCRET TALEBİ DEM Parti'nin asgari ücret talebi ise 46 bin TL. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Asgari ücret en az 46 bin lira olmalı. Başlangıç ücreti olan asgari ücret, ortalama ücret olmaktan çıkarılmalı. Asgari ücret enflasyon artışına göre yıl içinde yoksulluk sınırının en az yarısı olacak şekilde de güncellenmelidir." dedi.

DAVUTOĞLU: 35 BİN LİRADAN AŞAĞI OLMAMALI Gelecek Partisi'ni asgari ücret talebi ise 35 lira oldu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Ben hesabın detayına girmeden söyleyeyim; asgari ücret brüt 40 bin, net ise 35 bin liradan aşağı olmaması lazım." açıklamasını yaptı.

BABACAN: EN AZ YÜZDE 50 ZAM OLMALI DEVA Partisi'nin asgari ücret talebi ise en yüzde 50 zam. Buna göre net asgari ücret 33 bin 156 TL. DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "TÜİK enflasyonunu baz adlığınızda şu an yapılması gereken asgari ücret artış en az yüzde 50'dir. Ama TÜİK değil de hayatın gerçek enflasyonunu baz alalım dediğinizde bunun üzerine çıkabilir." ifadelerini kullandı.

Editör:MESUT ŞAHİN

