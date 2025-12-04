Sosyal medyada “Ankara abisi” olarak tanınan Yasin Oyanık’ın paylaştığı video herkesi duygulandırdı. Amcasının yıllarca güvercin kümesinde yaşamaya mahkum ettiği 11 yaşındaki engel sahibi Adnan, sosyal medyada gündem oldu. Ankara abisi Bakan Mahinur Göktaş’ın talimat verdiğini “Bakanlığımız Adnan’a sıcak bir yuva bulacak” diyerek duyurdu. İşte sosyal medyanın konuştuğu o hikaye…

Yaptığı yardım çalışmaları ile sosyal medyada “Ankara abisi” olarak tanınan Yasin Oyanık’ın paylaştığı bir video görenlerin yüreğini yaktı.

Ankara Abisi İyilik Derneği çatısı altında çalışmalar yürüten Oyanık, 11 yaşında Adnan isimli bir çocuğun başına gelenleri anlattı, görenler inanamadı. Adnan’ın yürek yakan hikayesi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da duruma sessiz kalmadı.

Yaşadığı yeri görenler inanamadı

Ankara abisi olarak bilinen Yasin Oyanık, X hesabından “Adnan bizi affet, seni görmedik. Yıllarca o kümeste neler çektin kim bilir” notunu düşerek bir video paylaştı.

11 yaşındaki Adnan yıllarca güvercin kümesinde yaşadı

“AMCASI GÜVERCİN KÜMESİNE KOYMUŞ”

11 yaşındaki Adnan’ın babasının vefat ettiğini, yürüyemeyecek durumda bir engele sahip olduğunu belirten Ankara abisi şunları söyledi:

Bunları gözyaşları içinde yazıyorum. Amcası bir güvercin kümesine koymuş, yıllarca burada yaşamış. Kimsenin haberi yok, herkesten saklamış. Bir komşusu tevafuk eseri olay şahit olup hemen bize haber vermiş Allah ondan razı olsun.

Hikayesini 'Ankara abisi' duyurdu, sosyal medya inanamadı

HİKAYESİ YÜREK SIZLATTI

Hikayesi herkesi duygulandıran Adnan’ın durumuna ilişkin bir açıklama daha yapan Ankara Abisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimat verdiğini söyledi. Bakanlığın Adnan’a sağlıklı bir yuva bulacağını ileten Ankara Abisi, amcası için de gerekli hukuki yollara başvurulacağını vurguladı.

Bakan Göktaş, Adnan için talimat verdi

"BAKANIMIZ TALİMAT VERDİ"

Ankara Abisi, paylaşımında şöyle seslendi:

Adnan yıllarca bu şekilde yaşamış, amcası kimselere haber vermemiş. Bakanımız talimat verdi, Bakanlığımız Adnan’a sıcak bir yuva bulacak. İşlemler sürerken, sıcak bir evde sıcak bir yatak da olsun istedik

