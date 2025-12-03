Prada, Versace’yi 1,25 milyar Euro’ya satın alarak lüks moda dünyasında tarihî bir birleşmeye imza attı. Markaların birleşmesi, Versace’nin marka kimliğini koruyarak Prada’nın küresel üretim ve satış ağına erişimini sağlayacak.

Lüks moda dünyasında tarihi bir birleşme gerçekleşti. İtalyan moda devi Prada, Capri Holding’den Versace’yi 1,25 milyar Euro (1,46 milyar dolar) karşılığında satın alarak markasının 112 yıllık tarihinde en büyük anlaşmayı gerçekleştirdi.

1981’de ABD’li tasarımcı Michael Kors tarafından kurulan Capri Holding çatısı altındaki Versace, 2018’de 1,84 milyar Euro’ya satılmıştı. Son dönemde “sessiz lüks” trendiyle gösterişli tasarımlarıyla rekabet etmekte zorlanan Versace, Prada ile yeni bir döneme adım attı.

Satış anlaşması Nisan 2025’te yapılmış, düzenleyici kurumlardan onay alınması ise 7-8 ay sürmüştü.

Versace’nin kurucusu Gianni Versace’nin 1997’de hayatını kaybetmesinin ardından markayı kız kardeşi Donatella Versace yönetmişti. Yaklaşık 50 yıl boyunca aile kontrolünde kalan marka, mart ayında Donatella Versace’nin görevini devretmesiyle yeni bir döneme girdi. Prada’da yetişmiş tasarımcı Dario Vitale, aileden olmayan ilk kişi olarak Versace koleksiyonlarına imza atmaya başladı.

Moda çevreleri, Prada’nın Versace’yi devralmasını “Güney İtalya’nın ihtişamını temsil eden maksimalist Versace ile Kuzey İtalya’nın endüstriyel zarafetini ve minimalizmini temsil eden Prada’nın birleşimi” olarak yorumluyor. Bu hamle, Fransız moda devleri LVMH ve Kering’in alımlarına karşı İtalyan lüksünün korunması açısından da dikkat çekiyor.

Prada, Versace’nin marka kimliğini değiştirmeyeceğini, markayı aşamalı olarak yeniden konumlandıracağını açıkladı. Böylelikle Versace, Prada’nın 25 küresel üretim tesisi, atölyesi ve satış ağına erişim imkânı bulacak.

Finansal olarak da güçlü bir tablo çizen Prada Grup, 2024 yılında net satışlarını yüzde 17 artırarak 5,43 milyar Euro’ya yükseltmiş, faiz ve vergi öncesi kârı 1,28 milyar Euro, net kârı ise 839 milyon Euro olarak gerçekleşmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası