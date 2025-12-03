Geçtiğimiz Pazartesi günü (01.12.2025) Uşak'ta korkunç bir olay ortaya çıkmıştı. Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile yürütülen çalışma sırasında, kanalizasyonda cenin bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan kadının ifadeleri kan dondurdu.

Uşak'ta geçtiğimiz günlerde görenleri şoke eden bir olay yaşanmıştı.

Kanalizasyonda cenin bulunması olayının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kanalizasyonda cenin bulunmuştu! Gözaltına alınan kadından kan donduran ifade

UŞAK'TA KORKUNÇ OLAY

Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile yürütülen çalışmada, kanalizasyona bağlanan binalar tespit edildi.

Çalışmanın ardından sokaktaki 49 dairenin atığının ceninin bulunduğu kanalizasyona aktığı belirlendi.

GÖZALTINA ALINAN KADINDAN AKILALMAZ İFADELER

Daha sonra İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde bu dairelerde yaşayıp hamile olanlar tespit edildi.

Otopsi sonucunda ceninin 4,5 aylık olduğunun belirlenmesi üzerine ekiplerin tespit ettiği dairelerden birinde yaşayan B.E'nin (25) hamilelik süresinin buna uyduğu ve hastane kontrollerine gitmediği anlaşıldı.

EVLİLİK DIŞI HAMİLELİK

Polis ekiplerince gözaltına alınan B.E, ifadesinde, evlilik dışı ilişkiden hamile kaldığını, evinde lavaboda rahatsızlanması sonucu düşük yaptığını ileri sürdü.

B.E. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ünalan Mahallesi Üç Nisan Sokak'ta 1 Aralık'ta tıkanan kanalizasyon hattını açmak için giden Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince cenin bulunmuştu.

