Adanaspor deplasmanı krizi: Yeni Malatyaspor PFDK’ya sevk edildi
Yeni Malatyaspor, Adanaspor maçına çıkmaması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Takım, bahis soruşturması ve sakatlıklar nedeniyle sahaya çıkmamıştı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 29 Kasım’da deplasmanda Adanaspor karşılaşmasına çıkmadığı için PFDK’ya sevk edildi.
NEDEN MAÇA ÇIKMADILAR?
Sarı-siyahlı takım bahis soruşturması nedeniyle futbolculara verilen cezalar ve yaşanan sakatlıklardan dolayı Adanaspor maçına çıkmamıştı.
