TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Yeni Malatyaspor, bahis soruşturması ve sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. 2021-2022'ye kadar Süper Lig'de 5 sezon geçiren Doğu Anadolu temsilcisi, Adanaspor karşılaşmasına kadrosunda yeterli futbolcu bulunmadığı için çıkamayacak.

Nesine 2'nci Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da Basın Sözcüsü Bora Özkan, 29 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te oynanması planlanan Adanaspor karşılaşmasına kadro yetersizliği nedeniyle çıkmalarının mümkün olmadığını açıkladı.

Yeni Malatyasppor, 18 takımlı ligde eksi 40 averaj ve eksi 40 puanla son sırada yer alıyor

14 ve 15 YAŞ ALTI TAKIM DEVAM EDECEK

Yönetim kurulu olarak tek amaçlarının şehrin kendilerine duyduğu güveni boşa çıkarmadan kulübü yarınlara çok daha güçlü taşımak olduğunu belirten Bora Özkan, bu doğrultuda 14 ve 15 yaş altı takım programlarının aksamadan devam edeceğini ifade etti.

"ZORUNLU BİR ADIM"

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü, Adanaspor ile deplasmanda oynanacak mücadeleye ilişkin, "Nesine 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden takımımızın, bahis soruşturması ve sakatlıklar nedeniyle Adanaspor karşılaşmasında yer alması, kadro yetersizliği sebebiyle mümkün görülmemektedir. Teknik ekibimiz ve futbolcularımızla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda tüm zorlu şartlara rağmen mücadele ettiğimiz 2'nci Lig'in 13'üncü haftasında kadromuzun yetersiz kaldığı kanaatine varılmıştır. Bu karar, mevcut tabloya rağmen kulübümüzün geleceğini korumak adına atılmış zorunlu bir adımdır" ifadelerini kullandı.

