'Futbolda bahis' soruşturmasında hak mahrumiyeti cezası alan Edirnesporlu futbolcuların, kendi maçları dışında milli maçlar, Şampiyonlar Ligi ve derbiler gibi karşılaşmalara küçük miktarlarla bahis oynadıkları ortaya çıktı. Kulüp yönetimi, yanlış algıların önüne geçilmesini istedi.

Nesine 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Edirnespor, bahis soruşturması sonucunda 10 oyuncusuna hak mahrumiyeti cezası verilmesinin ardından kadroyu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi.

Kulüp Başkanı Onur Yaren Ayaydın, kulüp binasında yaptığı basın açıklamasında yürütülen soruşturmanın Türk futbolu açısından önemli bir süreç olduğunu dile getirdi.

"İKİNCİ DALGANIN GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Ayaydın, hak mahrumiyeti alan 10 futbolcunun farklı sürelerle ceza aldığını belirterek, “Bu aslında ilk dalga, ikinci dalganın da geleceğini düşünüyoruz. En az ceza alan futbolcumuz 3 ay uzaklaştırma aldı. 9 ila 12 ay arasında ceza alan oyuncularımız da var. Bu nedenle kadromuz oldukça daraldı” ifadelerini kullandı.

Liglere verilen aranın sona erdiğini hatırlatan Ayaydın, hafta sonu sahalarında Polatlı 1926 SK ile karşılaşacaklarını söyledi ve taraftarların desteğinin her zamankinden daha değerli olduğunu vurguladı.

Ümit Tütünci, Onur Yaren Ayaydın ve Ahmet Erginler

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE DERBİLERE OYNAMIŞLAR

Futbolcularına sahip çıktıklarını dile getiren başkan Ayaydın, kamuoyundaki yanlış algılara dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Bazı çevrelerde oyuncuların şike yapmış gibi ceza aldıkları yönünde yanlış bir algı var. Maçlarını tek tek izledim, kesinlikle böyle bir durum yok. Oyuncular, kendi maçları dışında milli maçlar, Şampiyonlar Ligi veya derbiler gibi karşılaşmalara 20-50-100 lira gibi küçük miktarlarla bahis oynamış. Federasyonun aldığı karar doğru. Eğer şike varsa futbolcusundan başkanına kadar herkes bunun bedelini ödemelidir.”

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Soruşturmanın sezon ortasında gelmesinin kulübü zor durumda bıraktığını ifade eden Ayaydın, kadrodaki büyük kayıplar nedeniyle transfer çalışmalarının başladığını söyledi.

Teknik Sorumlu Ümit Tütünci ve Sportif Direktör Ahmet Erginler de açıklamalarında taraftarın desteğinin kritik olduğunu vurgulayarak camiayı birlik olmaya çağırdı.

Editör:SİNEM ERYILMAZ

Haberle İlgili Daha Fazlası