Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündemdeki gelişmelere ilişkin Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. 6 yasal bahis şirketine dair eksik bilgi verenler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını duyuran Hacıosmanoğlu, "Bu hafta Spor Bakanlığı'ndan teknik direktör, sağlıkçı, malzemeci, antrenör, tercüman, menajer, temsilci, gözlemciler için bilgi gelecek" dedi. Hacıosmanoğlu, "Ligler devam edecek mi?"" sorusunu da cevapladı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, futbolda devam eden bahis ve şike soruşturmaları ile alakalı canlı yayında görüşlerini paylaştı. Hakemler ve futbolcuların ardından teknik direktörler ve menajerler hakkında sevkler yapılacağını duyuran Hacıosmanoğlu, "Kulüpler çağrımı dikkate alırsa iyi olur. Olumsuz bir durumla karşılaştıkları durumda üzülmesinler. Kendi temizliklerini kendileri yapsınlar" açıklamasını yaptı.

TFF, hakemler ve futbolcuların ardından bahis soruşturmasına devam ediyor

"KİM SUÇSUZ İSE SUÇSUZLUĞUNU İSPAT ETSİN"

Canlı yayında çok konuşulacak sözler sarf eden Hacıosmanoğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

"Günlerdir bilen de konuşuyor, bilmeyen de. 'Temiz futbola hep beraber katkı sunarak mutlu yarınlara ulaşalım' demiştik. Buraya demir atmaya gelmedik. Gençlerimize temiz futbol bırakmak adına Allah'ın nasip ettiği sürece boyunca hizmet etmeye devam etmeye çalışacağız. Bahis soruiturmasıyla ilgili görevlendirdiğimiz 4 arkadaşımız var. 'Bilgiler hiçbir yere sızmayacak' dedik. Daha PFDK'ya sevkler yapılmadan iki saat önce 4 arkadaşımızın haberi oldu. 20-25 günde en ufak bir sızıntı olmadı. Biz bu bilgileri Spor Bakanlığı üzerinden Spor Toto Teşkilatı'ndan alıyoruz. Elbete ki mağdur olan arkadaşlar olduğu söyleniyor. Bu bilgiler Spor Bakanlığı'ndan resmi olarak bize geliyor. Bu suçları işlemediğinizi kanıtlarsanız ceza almazsınız. Mağdur edildiği düşünülen insanlar var ama biz mağdur etme düşüncesinde değiliz. Kim suçsuz ise suçsuzluğunu ispat etsin. Bu durumda biz de gerekeni yaparız.

"EKSİK BİLGİLERİ BEKLİYORUZ"

Türkiye'de 6 tane yasal bahis şirketi var, bir tanesinin lisansı iptal edilmiş. Biz bu şirkletlerden bilgi talep ettik. İlk etapta gelen bilgileri kenarda bekletemezdik. Eksik gelen bilgilerle ilgili Spor Bakanlığı üzerinden tekrar bligi talep ettik. Verilmeyen verilerle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Umut ediyorum ki onlar da en yakın zamanda bilgiler gelecek. İki şirketten kısmi bilgi geldi. Ana firmalardan gerekli dataları aldık. Kimisi '2025 yılında dijitale geçtik, ondan önceki kayıtlar yok' dedi. Yetkilisine söyledim 'Orası bakkal mıydı önceden, deftere mi yazıyordunuz' dedim. Hepsi bilgileri vermek zorunda kalacak.

Bahis şirketlerinden eksik bilgile bekleniyor

"KULÜPLER ÇAĞRIMI YAPARSA İYİ OLUR"

Hayat nasıl devam edecek diye bir soru var herkesin kafasında. Bu ülkede, Allah bir daha göstermesin deprem oldu bu ülkede, pandemi diye bir şey icat oldu. Bunların hepsi doğal afet. Şu anda da futbolda bir deprem var. 'Takımlar hayatını nasıl devam ettirecek?' diye sürekli toplantı yapıyoruz. İsimlerine gerek yok, maçlar oynandı hafta sonu, bir takımın 3 kalecisi gitmiş, genç bir tane kaleci kalede. Belki de asıl kalecileri olsaydı o kurtarışları yapamayacaktı. Her şeyin arkasında bir fırsat var. Alt liglerde birçok takımın oyuncusu gitti ama gençlerin önünün açılması da bir fırsat. Herkes bu çileye bir taraftan katılacak. Bu hep beraber yapacağımız, herkesin katkı sunacağı birsoruşturma. 1-2 sene sıkıntısını çekeriz ama yarınlar tüm kulüpler için daha iyi olacak. Cesurca başlatılan bu harekete herkesin destek olmasını rica ediyorum. Biz soruşturma yapıyoruz, bunun bir de cezai boyutu var. Savcılık da titizlikle çalışıyor, çalışma devam ediyor. Bana göre de devam etmesi lazım. Kulüpler benim çağrımı kendileri yaparsa iyi olur. İleride olumsuz bir durumla karşılaştıkları durumda üzülmesinler. Kendi temizliklerini kendileri yapsınlar. Hakemlerle başladık, ne zaman ki kendilerine dokunmaya başlayınca işi sulandırmaya başladılar.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

"İŞİ SULANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Futbolun bütün unsurları temizlenmeli. Biz hakemlerden başladık. Şimdi futbolcularla devam ediyor. Bu hafta istediğimiz bilgiler Bakanlık'tan gelecek; teknik direktör, sağlık görevlisi, malzemeci, antrenörler, tercüman, sağlık çalışanı, menajer, temsilci, gözlemciler. İnşallah kulüplerimiz de kendilerini temizler. Tekrar ediyorum, bu sihirli bir sözcük, bu işten ne kurum ne de kişisel olarak kendilerine çıkar devşirmeye kalkanlar bu işi sulandırmaya kalkanlardır, temiz futbol istemeyenlerdir. Bunu toplum böyle algılayacak.. Herkes elini taşın altına koysun.

"TFF'NİN YETKİSİ YOK AMA SPOR BAKANLIĞI'NIN VAR"

Sıra futbolculara gelince ve arkasının geleceğini fark edince sulandırmaya çalışanlar oldu. Bunun topluma hiçbir faydası yok. Bireysel, kurumsal olarak ufak bir çıkar elde edebilirsiniz ama bu kutsal göreve hiçbir katkınız yok. Temiz Türk futbolu istiyorsak size dokunduğu zaman da aynı desteğe devam etmeniz lazım. Konuşmamın içinde söyledim, üzülerek dinliyorum; 'TFF verileri nasıl aldı, öyle yetkisi var mı?' diyorlar. Bahis şirketinden veri isteme yetkim yok ama bağlı oldukları bakanlık var, kanunlara göre de o bilgileri oradan isteme hakkım var. Silsile yoluyla nasıl alındığını, o süreçte kimsenin manipüle yapamayacağı açık. Bu tür konuşmalardan değerli başkanlar kaçınsın."

"ŞU ANDA AKLANDI DİYE BİR KONU YOK"

Hacıosmanoğlu, "Ersin ve Necip'in sonradan kendilerini akladıkları bir süreç yaşandı. Bundan sonraki süreçte böyle durumlarda futbolculara ihtar önceden gönderilecek mi?" sorusuna, "Aklandı derken neyi kastettiniz, anlamadım. Aklandı diye bir konu yok. Sevkleri yapmazsanız suçlu duruma düşersiniz. 47 tane kamuoyunun merak ettiği oyuncu var, sevkleri var. Birer kupon oynayanları bir kenara ayırdık. Onların araştırması, bilgi akışı devam ediyor. Bir kupon üzerinde oynayanları Hukuk Kurulu sevk etti. Bahsettiğiniz arkadaşlar bir kupon üzerinde olduğu için sevk edildi. Tedbir kararı kalktı ama sonuç yargıya göre belli olacak. İnsanları zan altında bırakmak değil amacımız, sevdiğimiz ve değerli isimler. Hukuk Kurulu'nun görevi sevk etmek, bir kuponun üzerinde oynayanlar sevk edildi. Yargının ilk ayağı PFDK, oynamadığınıza dair belgeleri ibraz ederseniz o zaman suçsuz olduğunuz ortaya çıkar. O süreç devam ediyor" cevabını verdi.

Necip Uysal

"INTERPOL VE UEFA DA DEVREDE"

"Yabancı bahis sitelerinde oynayan veya ismiyle oynamayan kişiler hakkında bilgi geldi mi?" sorusu üzerine TFF Başkanı, "Bir sene önce Hukuk Kurulu Başkanvekilimiz, Avrupa'da illegal bahis datalarını almak için şirketle anlaştı. O şirketle Başsavcılığımız da devrede. Interpol ve UEFA da devrede. Çok titizlikle inceleniyor. İllegal bölümünde Başsavcılık araştırmaları devam ediyor. Önemli olan o. Sadece bahis sitelerinden değil ilgili isimleri kendilerine verdik. MASAK, HTS ve birinci, ikinci, üçüncü derece yakınlarının hesap hareketlerine bakılıyor. Üçüncü derece yakınları üzerinden bile kapsamlı bir inceleme devam ediyor. Asıl pisliğin kökünü kazıyacak yer orası. O çalışma bittiğinde... Akın akın geliyor Başsavcı" sözlerini sarf etti.

"DEVAM EDEMEYEN DÜKKANI KAPATACAK"

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Takım sayısı düşebilir dediniz. Nasıl esneklik vereceksiniz kulüplere oyuncu bulma konusunda. Şartlar ne olursa olsun ligler devam edecek mi?" sorusunu, "Edecek. 3 kalecisi giden takım genç kaleci koydu, kazandılar, kaleciyi hayranlıkla izledim. 3. Lig'de 25 yaş sınırı getirdik. Niye? Akademilerden 1500 çocuk ayrılıyor her sene, takım bulamıyorlar. 37 yaşına gelmiş, Süper Lig'de oynamışlar, şimdi 3'üncü Lig'deler. Oynamayın ya! Onların yüzlerine söyledim, 'Nasıl bir şahsiyetsin ki Süper Lig'de oynuyorsun, düştün 1'inci Lig'e, haydi kaza, orada da beceremedin futbolu bırak' dedim. 1500 çocuk bırakıyor her sene, 500'ü de oynamasın mı! Bir sürü genç çocuklar var. U19'lar U18'ler var, amatör takımlardan takviye yapıp hayatlarına devam edecek. Etmeyenler dükkanı kapatacak" şeklinde cevapladı.

GÖKHAN KARATAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası