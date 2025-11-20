TFF'nin başlattığı futbolda bahis soruşturmasına dair açıklamalarda bulunan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, çarpıcı ifadeler kullandı. İlerleyen günlerde yeni bir operasyon daha yapılabileceğinin sinyalini veren Gürlek, "Kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, spor yorumcuları olabilir. Havuzumuzda şike ve yasa dışı bahisle ilgili kim olursa üzerine düşüyoruz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 571 aktif profesyonel hakemden 371'inin bahis hesabı olduğu açıklamış, bu hakemlerden 152'sinin aktif bahis oynadığı açıklamıştı. TFF, bahis oynadığı tespit edilen hakemleri PFDK'ya sevk etmiş ve 149 hakem ve yardımcı hakeme 8 ila 12 aylık hak mahrumiyeti cezası verildiği duyurulmuştu.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı 'bahis soruşturması' kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i hakkında tutuklama kararı çıkmıştı.

Konuya dair önemli açıklamalarda bulunan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, "Futbolcu şu an gözde, onunla ilgili bir haber çıkıyor, onun kariyer hayatı bitiyor. Bizim için ‘lekelenmeme hakkı’ çok önemli, sonradan beraat etse de lekelenmeme hakkı önemli" dedi.

"BELKİ BİR OPERASYON DAHA YAPABİLİRİZ"

Gürlek, "Bizim su aşamada en önemli isimizi kolaylaştıran husus MASAK raporu. İlerleyen günlerde belki bir operasyon daha yapabiliriz. Kesinlikle futbolumuzun temizlenmesini istiyoruz. Bu sürecin de devam eden liglere zarar vermemesini istiyoruz. Bu sürecin kesinlikle olumsuz algıya yol açmamasını istiyoruz, özellikle sosyal medyayı da bununla ilgili takip ediyoruz. Çünkü bunların amacı tamamen süreci sulandırmak" ifadelerini kullandı.

Gürlek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sevk edilen hakemler ya da ceza alan hakemler men edilen futbolcularla ilgili olarak mutlaka adli soruşturma açılacak diye bir şey yok. Bu adli soruşturmayı gerektirmiyor altını çizmek istiyorum."

"Kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, spor yorumcuları olabilir. Havuzumuzda şike ve yasa dışı bahisle ilgili kim olursa üzerine düşüyoruz."

"Kulüp başkanları, kulüp yöneticilerini de göreceksiniz yüksek ihtimalle, yurt dışında beraber çalıştığımız kuruluşlar var ondan da bekliyoruz. Futbol bir emek oyunu, onlar burada geleceğini, ekmeğini kazanıyor."

"Interpol ve UEFA ile iş birliği içerisindeyiz dedik. Türkiye’deki bahsin büyük çoğunluğu yurt dışında legal olmayan sitelerde oluyor. Onlar IP adreslerini alabiliyorlar, yurt dışında kurulan legal siteler de olabiliyor."

"3 tane savcı arkadaşımız sadece bu işe bakıyor, bu sürece biz Başsavcılık olarak önem veriyoruz."

"Kimse kendi üzerine bahis oynamıyor, başkası veya birinci derece akrabası üzerinden oynuyor. Mesela bir spor yorumcusu eşi üzerinden bahis üzerinden oynuyor bunu tespit ettik."

"Biz tamamen bahsin üzerine gidiyoruz. Bizim bir havuzumuz var. Suç ile disiplin cezasının ayrımını yapmamız lazım."

"Bu sürecin fazla uzamasını istemiyoruz. Çünkü uzaması demek kara propaganda oluyor uluslararası düzeyde. Federasyon ile bizim sürecimiz farklı. Biz somutlaşanlara operasyon yapıyoruz. Bir savcı arkadaşımız da sosyal medyayı takip ediyor. Olumsuz manipülatif algı yapanları da tespit ediyor."

SİNEM ERYİLMAZ

Haberle İlgili Daha Fazlası