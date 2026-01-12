Grip vakalarının üç günden sonra ağırlaşabildiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serpil Arslan, hastalığın, ilk 48 saat içinde müdahale edilmemesi hâlinde zatürreye kadar ilerleyebileceği uyarısında bulundu.

Elâzığ Medilines Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serpil Arslan, bu yıl influenza vakalarını çok sık gördüklerini, yaz dönemine göre vakalarda iki kat artış olduğunu bildirdi.

ÖNERİLEN HABERLER SAGLİK Çocuklarda grip vakaları artıyor: Okula dönüş için kritik süre 24 saat

İnfluenzanın klasik grip olarak başladığını ve üşüme, titreme, kas ağrısı, eklem ağrısı, iştahsızlık, öksürük, hapşırma ve bazen bulantı ve kusma ile kendini gösterdiğini belirten Arslan, “Eskiye nazaran bir değişim var. Grip vakalarımız çok ağır geçiyor. Grip eskisi gibi ilaç kullansak da kullanmasak da bir haftada geçer sözü maalesef gerçek değil. İlk 48 saat içerisinde başvurursak erken tedaviyle çok hızlı düzelme gösterebilir. Çünkü vakalar 3 günden sonra ağırlaşabiliyor. Özellikle immün yetmezliği olan, kronik hastalığı olan vatandaşlarımızda bu olay sinüzit, bronşit ve zatürreye kadar ilerleyebiliyor” dedi.

El hijyenine sıkı bir şekilde dikkat edilmesi, kapalı ortamlarda mümkün mertebe durulmaması, maske takılması ve grip aşısı olunması tavsiyelerinde bulunan Arslan, “Düzenli beslenme ve bol sıvı tüketmek, direncimizi güçlendirmek açısından çok önemlidir. Günlük C vitamini mutlaka alınması gerekiyor. Bu, mümkünse taze sıkılmış meyve sularından elde edilmeli. Kalp, diyabet, tansiyon ve KOAH gibi kronik hastalığı olanların ise ekstra dikkatli olması gerekiyor” diye konuştu.

Grip gelince gitmek bilmiyor! Vakalar ağır seyrediyor

H3N2 KALP KRİZİ VE DİĞER HASTALIKLARI TETİKLİYOR

Influenza A virüsünün alt tipi olan ve hızlı yayılım gösteren H3N2 virüsü sebebiyle grip vakaları artarken hastanelerde yoğunluk yaşanıyor. Medicana Ataköy Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Uzel, gribe karşı en etkili koruyucu faktörün aşı olduğunu söyledi. Uzel, şu ifadeleri kullandı: “65 yaşın üzerindeyseniz mutlaka grip aşısı yaptırmanız gerekiyor. Çünkü grip başka hastalıkları da tetikleyebiliyor. Kalp krizi gibi sıkıntılara sebep olabiliyor. Kişide sınırda bir demans varsa, grip gibi ateşli hastalıklar demansı hızlandırabiliyor. Kronik hastalığınız varsa o zaman yine aşı yaptırmak şart.”

Haberle İlgili Daha Fazlası