Havaların soğumasıyla birlikte çocuklarda grip vakaları artarken, Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. İlter Paydur, grip tanısı konmuş çocukların okula dönüş zamanına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Dr. Paydur, “Çocuk ateş düşürücü kullanmadan en az 24 saat ateşsiz kalmalı ve genel durumu iyi olmalı” dedi.

Grip tanısı konmuş çocukların hastalıklarını okulda başka çocuklara bulaştırmaması için uyarılarda bulanan Uz. Dr. İlter Paydur, "Hasta çocuk ilaç kullanmadan 24 saat ateşsiz kalabiliyorsa o zaman okula gitmeli. 24 saat ilaç almadan ateşsiz kalamıyorsa hasatlığı bulaştırma ihtimali yüksek olduğundan, diğer çocukların sağlığı için okula gitmemeli" dedi.

GRİP TANISI KONULAN ÇOCUKLAR OKULA NE ZAMAN DÖNEBİLİR?

Uz. Dr. İlter Paydur grip tanısı konulan hasta çocuğun ne zaman okula gidebileceği konusunda bilgiler verdi. Tüm ebeveynlerin kendi çocuklarını düşündüğü kadar başka çocukları da düşünmesi gerektiğini ifade eden Dr. İlter Paydur, şu uyarılarda bulundu:

-Grip vakaları, son günlerde belirgin bir şekilde artmış durumda. Peki, grip tanısı almış bir çocuk, okula en erken ne zaman dönebilir? Gripte, virüsün en bulaştırıcı olduğu dönem, ateşin olduğu ilk 3-4 günlük dönemdir.

-Özellikle ateşe eşlik eden öksürük, burun akıntısı, hapşırık varsa bulaştırıcılık fazladır. Ateşin düşmesiyle birlikte bulaştırıcılık azalır. Bu nedenle, klinikte kullandığımız kritik ve güvenli bir kural şudur. Bir çocuk, ateş düşürücü kullanmadan en az 24 saat ateşsiz kalmalı ve genel durumu iyi olmalıdır. Bu şartlar sağlandıktan sonra okula dönebilir.

-Şunu da unutmayalım. Hepimiz çocuğumuzu düşünüyoruz ve korumaya çalışıyoruz. Ama aynı zamanda başkalarının çocuklarını da düşünmeliyiz, başkalarının çocuklarını da korumalıyız. Tekrar hatırlatmak için söylüyorum. Grip tanısı konulmuş bir çocuk, en az 24 saat ateşsiz bir dönem geçirdiyse, genel durumu iyiyse okula dönebilir.

