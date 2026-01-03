Uzun süredir okullarda görülmeyen suçiçeği vakaları yeniden ortaya çıkmaya başladı. Hastalık, belirtilerini hemen göstermediği için öğrenciler arasında hızla yayılabiliyor. Uzmanlar, ailelerin çocuklarını yakından takip etmeleri ve hangi durumda doktora başvuracaklarını bilmelerinin önemine dikkat çekiyor.

Eskisi kadar sık olmasa da suçiçeği vakaları artış gösteriyor. Uzmanlar, çocuğunuzda ateş, halsizlik veya iştahsızlık gibi şikayetler görülürse, bunun hastalığın ilk belirtileri olabileceğini belirtiyor.

KIZARIKLIKLA BAŞLIYOR, KABARCIKLAR GÜNLER SONRA GÖRÜNÜYOR

NTV’de yer alan haberde; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Şebnem Aliyeva, “Vücutta gün geçtikçe kabuklaşan döküntüler ortaya çıkar döküntüler ilk başta kızarıklık olarak belirgin olarak görülür ama sonrasında bir iki gün geçtikten sonra içi su dolu kabarcıklar olarak görülür” dedi.

Yüksek bulaşıcılığı nedeniyle, suçiçeği riski taşıyan çocukların okula gönderilmemesi hayati önem taşıyor.

“BULAŞICI, HASTA ÇOCUKLAR OKULA GÖNDERİLMEMELİ”

Aliyeva, “Döküntüler çıkmaya başlamadan önce bile çocuklar bulaştırıcıdır ve okula ve kreşe gitmemeleri gerekir. Çocuğun çünkü toplum için büyük bir tehdit oluşturabilirler. Genelde hafif seyreder ama küçük çocuklarda bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklarda ve ergenlerde bazen ağır seyredebilir” uyarısında bulundu.

Hastalığın döküntü ve baloncuklarına temas edilmemesi de büyük önem taşıyor; aksi takdirde durumun ağırlaşma riski bulunuyor.

Belirtiler hızla yayılıyor… Anne babalar dikkat: Suçiçeği okullara geri döndü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Şebnem Aliyeva, “Baloncukları patlattığında o baloncukların içinde virüsler var ve daha bulaşıcı oluyor. O yüzden baloncukları patlatmaması gerek bazen kaşıntı için çocuklara ilaç öneriyoruz. Kaşımasınlar patlatmasınlar diye bu kabarcıklar yani baloncuklar kabuklanana kadar bulaşıcılık devam eder. O yüzden tam kabuklanma olana kadar çocukların okula ve kreşe gitmesini istemiyoruz” şeklinde konuştu.

Virüs, bulaştığı anda belirtilerini göstermiyor; bu durum, hastalığın geç fark edilmesine yol açıyor.

Aliyeva, sözlerini “Virüs bulaştıktan sonra bir hafta on gün bile sürebilir. Eğer ateş düşürülemiyorsa ciltte iltihaplanma varsa çocuk hiç beslenemiyorsa o zaman mutlaka doktora başvurmamız gerekir” şeklinde sonlandırdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası