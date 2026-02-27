50'den Fazla Ülke Taşyapı Şişli’de Sevgi ve Barış İftarı’nda Türkiye’nin modern şehircilik vizyonunun uluslararası alanda paylaşılmasına da zemin hazırladı.

Marmara Grubu Vakfı tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Sevgi ve Barış İftarı”, bu yıl Japonya’daki ileri teknoloji kriterlerine uygun şekilde inşa edilen ve “Geleceğin Bin Yılı” mottosuyla öne çıkan Taşyapı Şişli Projesinde gerçekleştirildi.

Programa, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos, Süryani Katolik Patrik Genel Vekili Monsenyör Orhan Çanlı, İstanbul ve Ankara Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Yusuf Çetin, Türkiye Musevileri Hahambaşısı Rav David Sevi, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, İstanbul’da elçiliği bulunan devletlerin görevlileri ve çok sayıda davetli katıldı.

50’den fazla ülkeden dini liderler, diplomatlar ve akademisyenlerin katıldığı organizasyon; kültürel diyaloğun güçlenmesine katkı sağlarken, Türkiye’nin modern şehircilik vizyonunun uluslararası alanda paylaşılmasına da zemin hazırladı. Etkinlikte Taşyapı Şişli Projesi, geleceğe örnek bir şehircilik modeli olarak gösterildi.

Etkinliğin onur konuğu ve ev sahibi Emrullah Turanlı, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün burada İstanbul’da bulunan dini liderleri, diplomatik misyon şeflerini ve seçkin bir topluluğu ‘Sevgi ve Barış’ iftarımızda bir araya getiriyoruz. Barışa hizmet etmek, istikrara katkı sunmak ve ülkemizin doğru yolda ilerlemesine katkı sağlamak… Bütün arzumuz bundan ibaret. 2026 Ramazan ayının tüm İslam âlemine ve Türk dünyasına hayırlar getirmesini diliyorum.”

Organizasyon, kültürel diyaloğun güçlenmesine katkı sağlarken Türkiye’nin modern şehircilik vizyonunun uluslararası alanda paylaşılmasına da zemin hazırladı. Etkinlikte Taşyapı Şişli Projesi, geleceğe örnek bir şehircilik modeli olarak dünya kamuoyuna tanıtıldı

