Norveç Nobel Komitesi, 2025 Nobel Barış Ödülü’nün ilan edildikten sonra iptal edilemeyeceğini, paylaşılamayacağını veya devredilemeyeceğini vurgulayarak, Maria Corina Machado’nun ödülü Donald Trump’la paylaşma talebinin tüzük gereği mümkün olmadığını açıkladı.

10 Ekim’de 2025 Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Venezuelalı muhalefet lideri Maria Corina Machado, Venezuela’ya yönelik askerî müdahalesi için ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür etmiş ve ödülünü onunla paylaşmak istediğini söylemişti. Trump da Machado’nun Nobel Barış Ödülü’nü kendisine vermek istediğini duyduğunu belirterek, bunun kendisi için “büyük bir onur” olacağını ifade etmişti.

Bu ikili, Norveç Nobel Komitesi’nden gelen haberle hayal kırıklığına uğradı. Komiteden yapılan açıklamada, Nobel Vakfı tüzüğüne atıfta bulunularak, “Bir Nobel Ödülü ilan edildikten sonra iptal edilemez, paylaşılamaz veya başkalarına devredilemez. Karar nihaidir ve sonsuza kadar geçerlidir” ifadeleri kullanıldı. Ödül verme kararının kesin olduğu ve itiraz yolunun kapalı olduğu vurgulanan açıklamada, komitenin ödül sahiplerinin ödülü aldıktan sonraki eylemleri veya söylemleri hakkında yorum yapmadığı belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası