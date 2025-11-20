Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis oynadıkları gerekçesiyle disipline sevk edilen 3'üncü Lig sporcuları ve sevk tarihi itibariyle bir kulübe bağlı olmayan sporculardan 638 ismin cezasını açıkladı.

TFF'nin bahis soruşturması kapsamında futbolcu cezaları açıklanmaya devam ediyor. PFDK'nın duyurduğu son listeye göre; 638 futbolcu ceza aldı.

TFF'nin yürüttüğü soruşturmada hakemlerin ardından futbolcular da ceza aldı.

TFF’den yapılan açıklamada, sevk edilen 3'üncü Lig sporcuları ve sevk tarihi itibariyle bir kulübe bağlı olmayan sporcular hakkındaki cezalar belli oldu. 638 futbolcuya 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiği belirtildi.

