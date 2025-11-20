Bahis soruşturması genişliyor. "Kesinlikle futbolumuzun temizlenmesini istiyoruz" diyen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, ilerleyen günlerde yeni bir operasyonun sinyalini verdi. Türkiye Gazetesi spor yazarı Tahir Kum, "Türk futbolunun bir kentsel dönüşüme ihtiyacı vardı, bu kentsel dönüşüm de başlamış oldu" yorumunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, futbolda başlatılan bahis soruşturması hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gürlek, "Şu aşamada işimizi kolaylaştıran husus MASAK raporu. İlerleyen günlerde belki bir operasyon daha yapabiliriz. Kesinlikle futbolumuzun temizlenmesini istiyoruz. Kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, spor yorumcuları olabilir. Havuzumuzda şike ve yasa dışı bahisle ilgili kim olursa üzerine düşüyoruz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, hakemlerin ardından bahis oynayan futbolcuları da açıklamıştı.

"ŞİKE VE YASA DIŞI BAHİS İNCELEMESİ YAPILIYOR"

TGRT Haber canlı yayınına bağlanan Türkiye Gazetesi spor yazarı Tahir Kum, genişleyeceği duyurulan soruşturma hakkında, "Bu saatten sonra 'bahis' kelimesinden çok 'şike' ve 'yasa dışı bahis' kelimelerini kullanacağız. Bahis, Türk Ceza Kanunu'na göre bir suç değil, sadece disiplin suçu. Savcılık makamının uzun süredir yasa dışı bahisle ilgili gizli bir soruşturması olduğunu öğreniyoruz. Yeni TFF'nin düğmeye basmasıyla başlamış bir iş değil. Bu önemli. TFF'nin soruşturmasıyla genişlemiştir. 'Önümüzdeki günlerde çok önemli takımlar ve çok önemli kulüp başkanlarını göreceksiniz, yeni bir operasyon olabilir' dendi. Zaten bu işin gideceği nokta da burası. Bu işin gideceği yer; şike yapan, müsabaka sonucuna etki eden kişiler. Şike incelemesi ve yasa dışı bahis incelemesi yapılıyor" dedi.

Tahir Kum

"FOTOĞRAFIN BÜYÜĞÜNÜ GÖRECEĞİZ"

'Futbolda temizlik operasyonu' yorumunu yapan Tahir Kum, "Hiçbir futbol ailesine sağlanmayan kaynaklar Türk futbol ailesine nasip olmuştur. Bu imkanlara rağmen maalesef patinaj yapan, Edirne'den öteye geçemeyen bir Türk futbolu var. Demek ki burada bir kaçak, bir sıkıntı var. Türk futbolu için düğmeye basılmış. Bir temizlik operasyonu yapılıyor. Bu temizlik yapıldığı zaman Türk futbolunu ayağa kaldıracağız. Önümüzdeki günlerde gözaltına alınacak kişilerle son dönemde bahisle anılan hakem ve futbolcuları unutacağız. Bugüne kadar olan bir şey değil, fotoğrafın büyüğünü göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"BİR MUSİBET BİN NASİHATTEN İYİDİR"

Beklenen operasyonu 'kentsel dönüşüm' olarak nitelendiren Tahir Kum, "Hep 'turpun büyüğü heybede' demiştim. Yine aynısını söylüyorum. Savcımız bazı ipuçlarını verdi. Bu işin içinden önemli kulüpler ve başkanlar çıkacak diye gözlemliyorum. Türk futbolunun bir kentsel dönüşüme ihtiyacı vardı, kentsel dönüşüm de başlamış oldu. Bir musibet bin nasihatten iyidir. Bu iş ülkemiz için de Türk sporu için de çok hayırlı olacak" sözlerini sarf etti.

