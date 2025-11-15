TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Zonguldakspor, hakemlerin ardından profesyonel futbolcular hakkında yürütülen bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı. 9 futbolcusu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen kulübün yetkilisi Harun Demir, "Oyuncularımızın hangi maçlara bahis yaptığını öğrendik. Bahisle şike aynı şey değil" dedi.

TCH Group Zonguldakspor yetkilisi Harun Demir, Türk futbolunda deprem etkisi yapan 'bahis soruşturması'nın 28 Nisan 2024 tarihinde oynanan Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçının ardından kendi kulüplerinin şikayeti üzerine başlatıldığını söyledi.

"BUGÜN GELİNEN DURUMUN BAŞLANGICI ZONGULDAKSPOR"

Zonguldak'ta bir restoranda düzenlenen basın toplantısında konuşan Demir, "Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nda başlayan şikayetimiz üzerine dosya İstanbul'a taşınmıştır ve bugünkü gelinen durumun başlangıcı Zonguldakspor'dur" dedi.

"BAHİS OYNAMIŞLAR AMA KENDİ MAÇLARINA DEĞİL"

Takımdaki 9 oyuncunun bahis oynadığının tespit edildiğini belirten kulüp yetkilisi, "9 futbolcumuzun hangi maçlara bahis oynadığı bize geldi, 2020 yılında oynamış. Bahisle şike aynı şey değil. Bahis eğlencesine, para kazanmasına yönelik yapılan şans oyunudur fakat profesyonel futbolcunun oynaması yasaktır. Futbol Disiplin Talimatı 57'nci maddede açık açık belirtiliyor. Bizim futbolcularla yaptığımız sözleşmede de, '57'nci maddede geçtiği gibi herhangi bir bahis oynandığı takdirde sözleşme tek taraflı feshedilir ve sezonluk ücretin tamamı iade edilir' diyor. Gaza gelip seyirci baskısıyla sözleşmeleri feshedebilirdik ama soğukkanlılığımızı koruyarak federasyondan bekledik, yazılarımız geldi, gerekli savunmaları avukatlarımız yaptı. Oyuncularımız illa ki ceza alacak. Bu federasyonun talimatlarında illa ki belirtilmiş. Futbolcularımız şike yapmadığı için mutluyuz. Kendi maçlarına hiç oynamamışlar" ifadelerini kullandı.

"DESTEK OLMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

Harun Demir, oyuncu tercihlerinde bundan sonra daha hassas davranacaklarını vurgulayarak, "Oyuncularımın kendi maçlarına oynamadıklarından onlara destek olmaktan başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ancak gelecek cezalara göre de reaksiyonumuzu vereceğiz" şeklinde konuştu.

