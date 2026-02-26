Manisa’da babalarının vefatı sonrası miras işlemleri için kayıp başvurusu yapılan Ebru Koyuncu’nun 17 yıl önce öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili ablası Fatma Köse ve eski eniştesi Ufuk Köse gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Genç kadının kemiklerine şüpheli Ufuk Köse’nin bahçesinde ulaşıldı.

2009 yılında kaybolan Ebru Koyuncu için yakınları, babalarının hayatını kaybetmesinin ardından miras işlemleri sırasında jandarmaya başvurdu.

CİNAYET ŞÜPHESİ DEĞERLENDİRİLDİ

Ailenin Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı İğdecik Mahallesi'ndeki ikamet adresi nedeniyle soruşturmayı Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yürüttü. Yapılan detaylı araştırmada genç kadının cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendirildi.

İPLE BOĞARAK CANINA KIYDI İDDİASI

Soruşturma kapsamında Ebru Koyuncu'nun, o dönem ablası Fatma Köse'nin dini nikahlı eşi olduğu belirtilen Ufuk Köse'nin yanında çalıştığı belirlendi. İddiaya göre ikili arasında yaşanan yasak ilişki sonucu Ebru Koyuncu hamile kaldı. Çıkan tartışmanın ardından şüphelinin genç kadını iple boğarak öldürdüğü öne sürüldü.

BAHÇESİNDE KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Cinayet şüphesinin netleşmesi üzerine ekipler, İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde kazı çalışması yaptı. Olay tarihinde Ufuk Köse'ye ait olduğu belirtilen bahçede yapılan kazıda maktule ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu. Kemikler inceleme için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ABLA VE ESKİ ENİŞTE GÖZALTINDA

Olayın ardından abla Fatma Köse ve Ufuk Köse jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk sırasında abla Fatma Köse "Pişman mısınız?" sorusuna "Söyleyecek sözüm yok" derken, cinayeti Ufuk Köse'nin işlediği ifadelerinde bulundu.

