Her şey böyle başlamış: Yüksek oranda bahis tespit edildi! İşte skandalı ortaya çıkaran maç...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 371 hakemin bahis hesabının bulunduğunu, 152'sinin ise aktif olarak bahis oynadığını duyurdu. Bu açıklamaların yankıları sürerken; Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum, skandalın fitilini ateşleyen maçı duyurdu.

"BU OLAYIN BAŞLANGICI ANKARASPOR - NAZİLLİSPOR MAÇI"

Tahir Kum, TFF 2'nci Lig'de 1,5 yıl önce Ankaraspor ile Nazillispor arasında oynanan ve 0-0 sonuçlanan maçı işaret ederek, "Bu olayın başlangıcı, Ankaraspor-Nazillispor arasında oynanan karşılaşmayla, bu karşılaşmaya yüksek oranda bahis oynanmasıyla başladı" dedi.

"3 BİN 700 KİŞİYLE İLGİLİ BAHİS İNCELEMESİ"

Yüksek oranda bahis oynandığının tespit edildiğini vurgulayan Kum, "Bu olayın başlangıcı, Ankaraspor - Nazillispor arasında oynanan ve hukuki süreci yaklaşık 1,5 - 2 yıl devam eden hadiseyle başladı. Kulüp başkanı, yönetici ve futbolculara çok ciddi cezalar verilmişti. Bunun üzerine kulüp başkanı, yönetici ve futbolcuların çoğunluğunun o karşılaşmayla ilgili yapılan incelemede yüksek oranda bahis oynanmasıyla başladı. Futbol ailesinde toplam 3 bin 700 kişiyle ilgili hem ulusal hem uluslararası bahis şirketleriyle ilgili bahis incelemesi yapıldı ve bunun ilk sonuçları geldi" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

28 Nisan 2024'te TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor karşı karşıya gelmişti. TFF'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan maçta, iki takımın da maç boyunca tek şut dahi çekmemesi ve sadece 2 korner atışının olması dikkat çekmişti. Müsabakada Ankaraspor 10 faul, Nazilli Belediyespor ise 5 faul yapmış ve hakem kartına başvurmamıştı. Bu sonuçla Nazilli Belediyespor, ligde kalmayı garantilemişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın sevklerini 1 yıl 4 ay sonra açıklamıştı. Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin Kaya'nın da aralarında bulunduğu 25 futbolcu, bir teknik sorumlu ve 2 masör 'bahis oynanması' nedeniyle PFDK'lık olmuştu.TFF, yaptığı inceleme sonucunda 2 kulüp başkanı ve 18 futbolcuya men cezası vermişti.