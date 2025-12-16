Van’da kalbinin sağ yarısı gelişmeden dünyaya gelen Muhammed Akın Dağgezen bebek, doğumundan bir gün sonra uçak ambulansla sevk edildiği İstanbul’da uygulanan girişimsel tedavi ve ameliyatlar sayesinde sağlığına kavuştu.

Doğumdan sadece bir gün sonra morarma şikâyetiyle acil olarak Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulansla İstanbul’daki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen Muhammed bebeğin yapılan ilk tetkiklerinde, kalbinin sağ tarafının ciddi şekilde gelişmediği belirlendi. Henüz birkaç günlük olan bebek anjiyoya alındı.

13 AY SONRA AMELİYAT KARARI

Yapılan girişimlerde, gelişmemiş akciğer damarına balon işlemi uygulanmaya çalışıldı. Bu işlem yeterli olmayınca hem kalbin içine hem de açık kalması gereken damara stent yerleştirildi. Takip edilen süreçte Muhammed bebeğin akciğer damarlarının ve küçük olan sağ kalp odacığının gelişim gösterdiği görüldü.

Yaklaşık 13 ay sonra yapılan değerlendirmeler sonucunda cerrahi ekip tarafından ameliyat kararı alındı. Başarılı geçen operasyonun ardından kalbi normale yakın bir yapıya kavuşan bebek sağlıklı şekilde taburcu edildi.

