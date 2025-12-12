Anadolu Ajansı
50 santim kar var! Van'da Kapalı yollar açıldı, ekipler 7-24 çalışıyor
Van'da kar etkisini sürdürürken günlük hayat ise durma noktasına geldi. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 50 santimi bulurken ekiplerin aralıksız çalışmaları sayesinde kapalı yollar ulaşıma açıldı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışma yürüttü.
17 YERLEŞİM YERİNİN YOLU AÇILDI
Gürpınar ve Başkale ilçelerinin kırsal bölgelerinde dünden bu yana yapılan çalışmalarla, kapalı 17 yerleşim yerinin yolu açıldı.
50 SANTİM KAR VAR
Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı yüksek kesimlerdeki bazı noktalarda ekipler, güçlükle ilerledi. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri ise Van-Hakkari ile Van-Bahçesaray kara yollarında buzlanmaya karşı çalışma yaptı.
