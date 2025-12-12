Van'da kar etkisini sürdürürken günlük hayat ise durma noktasına geldi. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 50 santimi bulurken ekiplerin aralıksız çalışmaları sayesinde kapalı yollar ulaşıma açıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışma yürüttü.

50 santim kar var! Van'da Kapalı yollar açıldı, ekipler 7-24 çalışıyor

17 YERLEŞİM YERİNİN YOLU AÇILDI

Gürpınar ve Başkale ilçelerinin kırsal bölgelerinde dünden bu yana yapılan çalışmalarla, kapalı 17 yerleşim yerinin yolu açıldı.

50 santim kar var! Van'da Kapalı yollar açıldı, ekipler 7-24 çalışıyor

50 SANTİM KAR VAR

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı yüksek kesimlerdeki bazı noktalarda ekipler, güçlükle ilerledi. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri ise Van-Hakkari ile Van-Bahçesaray kara yollarında buzlanmaya karşı çalışma yaptı.

ÖNERİLEN HABERLER YASAM Muş kara teslim oldu! Mahsur kalan vatandaşların yardımına asker koştu

Haberle İlgili Daha Fazlası