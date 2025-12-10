Muş-Bulanık karayolundaki Kazanan rampasında yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar, jandarmanın müdahalesiyle kurtarıldı. Ekipler trafiği kısa sürede yeniden açarken, sürücülere zincir ve kar lastiği uyarısı yapıldı.

Muş-Bulanık karayolu üzerindeki Kazanan rampasında etkisini artıran yoğun kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı.

ARAÇLAR KARDA MAHSUR KALDI

Kayganlaşan yolda ilerleyemeyen çok sayıda araç rampada mahsur kaldı. Bölgede görevli jandarma, yolda kalan araçları iterek güvenli alana almaya çalıştı.

ÖNERİLEN HABERLER YASAM Karda mahsur kalan 4 kişi 7 saat sonra kurtarıldı

Jandarma ve askeri personellerin yoğun çabasıyla trafik kısa sürede yeniden kontrollü olarak sağlandı. Yoğun kar yağışının devam ettiği bölgede ekipler, sürücülere zincir takmaları ve kar lastiği kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası