Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Francken, Türkiye’nin Brüksel Büyükelçisi Barış Tantekin’in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı.

Avrupa’nın, Türkiye ortak savunma girişimlerine dâhil edilmeden güvende olup olamayacağına ilişkin soruya Francken, şu sözlerle cevap verdi:

Hayır, bizim Türkiye’ye ihtiyacımız var. Jeopolitik hakkında biraz bilgisi olan herkes, Türkiye’ye neden ihtiyaç duyduğumuzu bilir. Avrupa’daki konumu, ortaya koyduğu güç, bizim sahip olmadığımız askerî kabiliyetleri. Aynı şekilde teknoloji alanındaki yenilikler ve sahip oldukları büyük şirketler bakımından da durum böyle. Bu nedenle Türk halkına, Türk sanayisine, Türk siyasetine ve Türk diplomasisine ihtiyacımız var. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin içinde olmadığı bir (güvenlik) senaryosuna inanmıyorum. Bu yüzden birlikte çalışmalıyız.

Belçika’da artan drone faaliyetleriyle mücadele konusunda Türkiye ile iş birliğinin mümkün olup olmadığına ilişkin ise Francken “Evet, kesinlikle. Türkiye’nin, inovasyon ve teknoloji, özellikle de drone’lar, insansız hava araçları ve insansız sistemler alanında en ilerici ülkelerden biri olduğunu düşünüyorum” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası