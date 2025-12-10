Belçika Savunma Bakanı Francken: Türk sanayisine ihtiyacımız var
Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Francken, Türkiye’nin Brüksel Büyükelçisi Barış Tantekin’in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı.
- Türkiye’nin jeopolitik konumu, askeri gücü, teknolojik yenilikleri ve büyük şirketleri Avrupa için değerlidir.
- Türkiye’nin Avrupa’daki güvenliğine katkıda bulunması gerektiğine inanılıyor.
- Türkiye ile Belçika arasında drone faaliyetleriyle mücadele konularında iş birliği yapılması mümkün.
- Türkiye, drone teknolojisinde en ilerici ülkelerden biri olarak kabul ediliyor.
Avrupa’nın, Türkiye ortak savunma girişimlerine dâhil edilmeden güvende olup olamayacağına ilişkin soruya Francken, şu sözlerle cevap verdi:
Hayır, bizim Türkiye’ye ihtiyacımız var. Jeopolitik hakkında biraz bilgisi olan herkes, Türkiye’ye neden ihtiyaç duyduğumuzu bilir. Avrupa’daki konumu, ortaya koyduğu güç, bizim sahip olmadığımız askerî kabiliyetleri. Aynı şekilde teknoloji alanındaki yenilikler ve sahip oldukları büyük şirketler bakımından da durum böyle. Bu nedenle Türk halkına, Türk sanayisine, Türk siyasetine ve Türk diplomasisine ihtiyacımız var. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin içinde olmadığı bir (güvenlik) senaryosuna inanmıyorum. Bu yüzden birlikte çalışmalıyız.
Belçika’da artan drone faaliyetleriyle mücadele konusunda Türkiye ile iş birliğinin mümkün olup olmadığına ilişkin ise Francken “Evet, kesinlikle. Türkiye’nin, inovasyon ve teknoloji, özellikle de drone’lar, insansız hava araçları ve insansız sistemler alanında en ilerici ülkelerden biri olduğunu düşünüyorum” dedi.