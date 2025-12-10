Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ve tankerlere yönelik saldırılar, Rusya’nın Anapa şehrinden başlayıp, Kırklareli’nin Kıyıköy beldesinde sona eren yaklaşık 930 kilometre uzunluğundaki TürkAkım doğalgaz boru hattının önemini daha da artırdı.

Macaristan’ı ısıtacak olan gaz TürkAkım üzerinden Budapeşte’ye taşınacak. Rusya-Ukrayna savaşında barış masasının kurulmasına yönelik görüşmeler devam ederken, iki ülke arasındaki çatışmalar en şiddetli dönemlerinden birini yaşıyor. Uzun vadeli anlaşmalar çerçevesinde boru hatları üzerinden yapılan doğalgaz ithalatı en geç 1 Kasım 2027’de tamamen sona erecek.

ÖNCE ABD ARDINDAN RUSYA

Geçtiğimiz ay ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek, Budapeşte’ye Rus petrolü ve gazı kullanımı konusunda yaptırımlarından bir yıllık muafiyet alan Macaristan Başbakanı Viktor Orban rotayı bu defa Rusya’ya çevirdi. Kasım ayı sonunda Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya gelen Orban, Macaristan’ın kış ve gelecek yıl için enerji arzını güvence altına almayı hedeflediğini açıkladı. Ancak Karadeniz açıklarında iki petrol tankerinin İDA’larla vurulmasının ardından güvenli liman arayışları gözlerin Türkiye’ye çevrilmesine sebep oldu. Türkiye’nin kapısını çalan Macaristan yönetimi güvenli tedarik konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan söz aldı. Orban’ın Erdoğan’dan güvence teminatı almasıyla gözler gazın rotasına çevrildi.

8 MİLYAR METREKÜP TAŞINACAK

Rus gazı Budapeşte’ye artık TürkAkım boru hattı üzerinden taşınacak. Bu yıl 8 milyar metreküp gaz TürkAkım boru hattı üzerinden Macaristan’a ulaşacak. Yaptırımlar ve ambargoların ardından gelen tanker saldırılarıyla önemi bir defa daha ortaya çıkan boru hattı Rusya’nın Anapa şehrinden başlıyor ve Kırklareli’nin Kıyıköy beldesinde sona eriyor. Yaklaşık 930 kilometre uzunluğundaki hattın toplam kapasitesi 31,5 milyar metreküp. İki hattan oluşan TürkAkım’ının, birinci bölümü Türkiye’ye doğalgaz tedarik ederken, ikinci bölümü ise Türkiye toprakları üzerinden Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine doğalgaz taşıyor.

