Altın ve para piyasaları uzmanı Candaş Atalay, 2026 beklentisine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Altının 'balon' olmadığını söyleyen uzman isim "Yüksek voltajlı fiyat hareketlerine hazır olun" uyarısı yaptı.

State Street Investment Management, altının 2025’te 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performansını göstermesinin ardından 2026’da yükseliş hızında bir miktar yavaşlama beklediklerini açıkladı. Kurumun stratejistleri, gelecek yıl altın fiyatlarının 4 bin–4 bin 500 dolar bandında dengelenmesini öngörüyor. Ancak altın ve para piyasaları uzmanı Candaş Atalay, altındaki ralli için aynı ölçüde "yavaşlama" beklentisinde değil.

Habertürk ekranlarında konuşan Atalay, hem ülkelerin merkez bankalarının hem de diğer ülkelerin altın alımlarını artırdığına dikkat çekerek şunları söyledi: “2026 yılında altının çok fazla hız kesmesini beklemiyoruz. Merkez bankalarının talebi güçlü bir şekilde devam ediyor.”

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR? Atalay’a göre bu yükseliş trendinin iki temel nedeni var: "Birincisi ABD’nin rekor seviyelerdeki hükümet borcu; bu tablo, yeni bir parasal krizin yaklaştığı yönünde küresel bir hissiyata neden oluyor.

İkincisi doların ‘silah’ olarak kullanılması; Rusya–Ukrayna savaşından sonra ABD dolarının küresel sistemde bir baskı aracı hâline gelmesi, birçok ülkeyi güvensizliğe itti. Bu nedenle altına yönelişte ciddi bir artış var.”

"KÜÇÜK YATIRIMCI DA OYUNDA: ALTIN ARTIK PARA" Uzman, altının uzun bir aradan sonra yeniden “para” fonksiyonu kazandığını vurgulayarak toplumun çok geniş bir kesiminin altın alımına yöneldiğini söyledi: “Altın alım refleksi artık topluma çok geniş biçimde yayılmış durumda. Küçük yatırımcı piyasaya güçlü şekilde dahil oluyor.” Atalay, ons fiyatının birçok kişi için erişilemez seviyeye gelmesiyle kuyumculuk sektörünün fiyat belirleyici rolünün yüzde 50 azaldığını, yerini yatırım amaçlı alımların aldığını belirtti.

“BALON DEĞİL, YÜKSEK VOLTAJLI HAREKETLER DÖNEMİ” Altında “balon” söylentilerine katılmayan Atalay, 2026’nın çok daha sert dalgalanmalara sahne olabileceğini ifade etti: “Altın fiyatlarında balondan ziyade yüksek voltajlı fiyat hareketlerine hazırlıklı olmak lazım.” Atalay, ABD Merkez Bankası’nın 2026’da yoğun faiz indirimlerine gitmesinin beklendiğini, bunun da doları zayıflatıp varlık fiyatlarında ciddi artışları tetikleyeceğini söyledi: “Önümüzdeki yıl FED’in derinleşecek faiz indirimleriyle birlikte bu yıla benzer bir hikâyenin yaşanması yüksek ihtimal.”

