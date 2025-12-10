Emine Erdoğan: Soykırıma alkış tutanlar oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze’de Medya ve Direniş” programının açılışında konuştu.
“Yalanlara inanarak soykırıma alkış tutanlar oldu” diyen Emine Erdoğan şunları söyledi: Şehit olan Filistinli kardeşlerimiz çok üzülerek ifade ediyorum ki hayata, insanlığa gönül koyarak veda ettiler. O nedenle haksızlığa, yalana, adaletsizliğe, ayrımcılığa, soykırıma ve cümle kötülüğe savaş açmak hepimizin en meşru savaşıdır. İsrail ve onların enformasyon şiddetine ortak olan medya kuruluşlarıyla dünya kamuoyu defalarca manipüle edildi. Ne acı ki, dünyanın birçok yerinde bu yalanlara inanarak soykırıma alkış tutanlar oldu. Artık demokrasi ve insan hakları gibi evrensel değerlerin, ötekileştirilenler söz konusu olduğunda yalnızca bir tekerlemeden ibaret olduğunu biliyoruz. İnanıyorum ki biz hakikatin ışığını yansıttıkça bugün Gazze’nin üstüne çöken karanlık, yarın insanlığın topyekûn direnişiyle inşallah aydınlığa dönüşecektir.