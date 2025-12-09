CHP yönetimi, "Yatıyoruz Silivri, kalkıyoruz Silivri. Hırsızın partisi olmaz." diyen CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ı kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti. Çakır, karar sonrası CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre tarafından yapılan açıklamaya göre, Mersin milletvekili Hasan Ufuk Çakır, "kesin ihraç" istemiyle parti disiplin kuruluna sevk edildi.

İMAMOĞLU ÇIKIŞI SES GETİRMİŞTİ

Çakır’ın disipline sevk edilmesine yol açan gelişme, medyaya verdiği röportajda yaptığı sert eleştiriler oldu. Çakır'ın, "Yatıyoruz Silivri, kalkıyoruz Silivri. Hırsızın partisi olmaz." ifadeleri, parti içinde tartışmalara neden oldu.

CHP içinde artan gerginlik, son kurultay sonrası partide "yeniden yapılanma" beklentisi taşıyan kitle ile, geçmişten gelen yapıların tasfiyesi için harekete geçen yönetim arasındaki çizgiyi görünür kıldı. Çakır'ın konuşmaları, partili bazı isimlerle arasında çatlağa neden oldu.

SON SÖZLERİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Komisyon toplantılarında ve kamuoyundaki tartışmalar sırasında kendisine yöneltilen suçlamalara tepki gösteren Çakır, "namuslu adamım, sabıkalı değilim" diyerek sert çıkışlarda bulunmuştu. Çakır, bu çıkışları sonrası bugün parti disiplin kuruluna sevk edildi.

"CHP'DEN İSTİFA EDİYORUM"

Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karara sitem ederek CHP'den istifa kararı aldı. Çakır, "Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edildiğimi öğrendim. Bu süreci beklemeden, kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Konuyla ilgili tüm detayları yarın yapacağım basın toplantısında anlatacağım. Kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.

HASAN UFUK ÇAKIR NE YAPMIŞTI?

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, partisindeki kurultay sonrası değişime dair duyduğu rahatsızlığı, medya röportajında açıkça dile getirmişti. CHP yönetimini ve parti içindeki bazı isimleri sert sözlerle eleştiren Çakır, eski ve yolsuzlukla anılan yapıların temizlenmesini savunmuştu. Çakır son olarak, CNN Türk’te katıldığı bir canlı yayında, partisindeki tartışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ı hedef almıştı. Çakır, Başarır'a ait olduğunu öne sürdüğü bir ses kaydını da paylaşarak, partinin içindeki tansiyonu bir kez daha gündeme taşımıştı.

Çakır'ın dinlettiği ses kaydında, Başarır’ın "5. sıra adayının sıkıntılı olduğunu" belirttiği ve "sabıkası bozuk" ifadeleriyle bazı isimleri hedef aldığı duyuluyor. Çakır, kayıttaki ifadeleri dinletirken, "Adını dahi anmak istemiyorum" diyerek tepkisini dile getirdi. Bu ses kaydının, Mersin'deki CHP içindeki gerginliği daha da artıracağı düşünülüyor.

"BEN KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYIYIM"

Kendisini Kılıçdaroğlu'nun keşfettiğini ve siyaset hayatı boyunca Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini belirten Çakır, "Ben sırf Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayıyım diye bana bilendiler" dedi. Çakır, ayrıca, kendisine yönelik suçlamaların asılsız olduğunu savunarak, Halk TV'nin kendisini hedef almasını eleştirdi. “Oto hırsızı diyorlar, sicili bozuk diyorlar. 50 milyon liralık tazminat davası açtım o kanala ve eminim kazanacağım." diyerek, medyadaki eleştirilerine de karşılık vermişti.

