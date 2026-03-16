İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail’in Tahran’daki yakıt depolarını hedef alan saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek İsrail’in savaş suçlarından yargılanması gerektiğini söyledi. Saldırının çevreye ciddi zarar verdiğini vurgulayan Erakçi, toprak ve yer altı sularındaki kirliliğin nesiller boyu sürebileceğine dikkat çekti.

"HUKUKUN İHLALİ VE EKOLOJİK YIKIM"

Erakçi, ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten konuya ilişkin açıklama yaptı. İsrail'in Tahran'daki yakıt depolarını bombalamasının uluslararası hukukun ihlali ve ekolojik yıkım olduğunu dile getiren Erakçi, bu eylemin bölge sakinlerinin uzun vadede sağlık ve yaşam kalitesi açısından zarar görmelerine neden olacağını belirtti.

"İSRAİL SAVAŞ SUÇUNDAN YARGILANMALI"

Toprak ve yer altı sularının kirlenmesinin nesiller boyu sürecek etkilere yol açabileceğine dikkati çeken Erakçi, "İsrail savaş suçlarından dolayı cezalandırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, 8 Mart'ta başkent Tahran'daki petrol depolarını vurmuş, çıkan yangın sonrasında kenti siyah bulut kütlesi kaplamıştı. Ardından gökyüzünden yağan kül, sokaklar ve araçların üzerinde zift tabakası oluşmasına neden olmuştu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı

Haberle İlgili Daha Fazlası