İran, ABD ve İsrail'in kayıplarını açıkladı! 5 bin ölü ve yaralı var
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhammed Ali Naini, operasyonların bilançosuna dair yaptığı açıklamada ABD ve İsrail hedeflerine toplamda 700 füze ve 3 bin 600 İHA fırlatıldığını belirterek karşı taraftaki kaybın 5 bin civarında olduğunu açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhammed Ali Naini, İsrail ve ABD hedeflerine yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonların bilançosunu paylaştı.
- Yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 civarında İHA atıldığı belirtildi.
- ABD ve İsrail askerlerinden ölü ve yaralı sayısının yaklaşık 5 bin olduğu öne sürüldü.
- 118 İHA'nın düşürüldüğü ifade edildi.
0:00 0:00
1x
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhammed Ali Naini, İsrail ve ABD hedeflerine yönelik gerçekleştirilen geniş kapsamlı askeri operasyonların bilançosunu kamuoyuyla paylaşt
İran devlet televizyonuna konuşan Naini, konuya ilişkin bilgi verdi.
ÖLÜ VE YARALI SAYISI 5 BİN
Naini, "Şu ana kadar ABD ve İsrail hedeflerine yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 civarında İHA atıldı." dedi.
İranlı askeri sözcü, ABD ve İsrail askerlerinden ölü ve yaralı sayısının ise yaklaşık 5 bin olduğunu öne sürdü.
Naini, 118 İHA'nın düşürüldüğünü ifade etti.
