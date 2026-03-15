İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının önümüzdeki haftalarda da süreceğini açıkladı. Defrin, 'en az üç hafta daha' devam etmesi planlanan operasyonlar için kapsamlı askeri planların hazır olduğunu söyledi.

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN’e konuşan Defrin, İsrail ordusunun önümüzdeki üç haftayı kapsayan kapsamlı operasyon planları hazırladığını belirtti. Defrin, ABD ile koordinasyon içinde hareket ettiklerini vurgulayarak, “ABD’li müttefiklerimizle koordinasyon halinde en azından yaklaşık üç hafta sonra kutlanacak Hamursuz Bayramı’na kadar planlarımız hazır. Ayrıca bundan sonraki üç haftayı da kapsayan daha geniş planlarımız bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Yahudiler tarafından bir hafta boyunca kutlanan Hamursuz Bayramı’nın bu yıl 1 Nisan’da başlayacağı belirtiliyor.

