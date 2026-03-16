İstanbul Küçükçekmece’de kanser ve astım hastası olduğu öğrenilen 64 yaşındaki Mısırlı Muhammed Abbas, kaldığı evde ölü bulundu. Olayla ilgili ev arkadaşının ifadesi alınırken, kesin ölüm nedeni Adli Tıp incelemesinin ardından belirlenecek.

Olay, 21.00 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi 324. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mısırlı olan hem kanser hem astım hastası Muhammed Abbas, ev arkadaşları tarafından ölü bulundu.

2 GÜNDÜR AÇMIŞ

İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından 64 yaşında olduğu öğrenilen Abbas'ın 2 gündür de yemek yemediği öğrenildi.

EV ARKADAŞI İFADEYE ALINDI

Yaşanan olayla ilgili Abbas ile aynı evde kalan ev arkadaşının ifadesi alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Abbas'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Haber alınamayan iş adamı, sahilde ölü bulundu

ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Yaşlı adamın hayatını neden kaybettiği Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak çalışmanın ardından öğrenileceği belirtildi. Mısırlı Abbas'ın ölümü ile ilgili inceleme başlatıldı.

