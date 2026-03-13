İşte Benim Stilim adlı yarışma ile adını duyuran sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan'ın son paylaşımı dikkat çekti. İnternet ünlüsü Instagram hesabının hikayeler kısmına, 'Paylaşmadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı.' notu düştü. Bir sonraki paylaşımı ise deftere sayfasına yazılanların üzerinde kan olan fotoğrafı oldu. İntihar ettiği yönünde iddialar ortaya atıldı.

Eraslan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

'Paylaşmadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı.'

AYŞEGÜL ERASLAN KİMDİR?



Ayşegül Eraslan, 27 yaşında ve İstanbul kökenlidir. Moda tasarımcısı olan Eraslan, İstanbul Fashion Week gibi önemli etkinliklerde baş tasarımcı olarak görev almış ve defilelerde açılış tasarımlarına imza atmıştır. Kendi moda markasını kurarak üretime başlamış ve sosyal medya platformlarında oldukça aktif bir şekilde tarzını ve tasarımlarını takipçileriyle paylaşmaktadır.

Ayşegül Eraslan, yarışmaya katılmadan önce birçok önemli projede yer alarak sektördeki deneyimlerini genişletmiştir. Ayrıca, Instagram hesabı (@aysegulleraslan) üzerinden takipçileriyle tasarımlarını paylaşarak, moda dünyasındaki yerini sağlamlaştırmıştır.

