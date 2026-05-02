Ankara Adliyesi'ndeki önemli davalar 5 Mayıs’ta 322 sanıklı e-İmza çetesinin davasıyla başlayacak. 6 Mayıs’ta, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 12 sanıklı CHP’nin 38. Kurultay davası görülecek. Aleyna Çakır davası 8 Mayıs, iki çocuğun yaralanmasına sebep olan Pitbull davası 11 Mayıs’ta yapılacak. 15 Mayıs’ta Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesinde 4’lü tutuklu 5 sanık Meclis lokantasındaki tacizle ilgili olarak hâkim önüne çıkacak. Gazeteci Alican Uludağ da, cumhurbaşkanına hakaret suçundan 21 Mayıs’ta yargılanmaya başlayacak.

Gamze Erdoğan / ANKARA - Ankara’da mayıs ayında yargı gündemi yoğun geçecek. Başkentte peş peşe görülecek kritik davalar kamuoyunun da yakın takibinde olacak.

CHP’nin 38. Kurultay davası 6 Mayıs’ta! Ankara Adliyesini yoğun bir ay bekliyor

E-İMZA ÇETESİ DAVASINDA SANIK SAYISI 322’YE YÜKSELDİ

5 Mayıs Salı günü, kamu görevlilerine ait imzaları kopyalayarak usulsüz işlem yaptıkları iddia edilen e-imza çetesine ilişkin davanın beşinci duruşması görülecek. Yeni dalga operasyonların ardından sanık sayısının 322’ye yükselmesi nedeniyle 5. duruşma, Sincan Cezaevi Kampüsü’nde yapılacak.

KURULTAY DAVASI GÖRÜLECEK

CHP’nin 38. Kurultayı’na şaibe karıştığı iddiasıyla, yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılanması 6 Mayıs’ta Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam edecek. 1 Nisan’da görülen duruşmada eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama’nın ifadesinin bir sonraki duruşmada alınmasına karar verilerek duruşma ertelenmişti.

MECLİS LOKANTASINDA TACİZ DAVASI 15 MAYIS’TA DEVAM EDECEK

TBMM Lokantasında stajyer kız öğrencilere istismar iddiasına ilişkin 4’ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 15 Mayıs’ta devam edilecek.

GAZETECİ ALİCAN ULUDAĞ 21 MAYIS’TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Gazeteci Alican Uludağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’, ve ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 20 Şubat’ta tutuklanmıştı. Uludağ, 21 Mayıs’ta Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

ALEYNA ÇAKIR DAVASINDA MÜTALAA BEKLENİYOR

6 yıl önce Ankara’da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Aleyna Çakır dosyasında savcının 8 Mayıs’taki duruşmada mütalaasını vermesi bekleniyor. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık Ümitcan Uygun hakkında “intihara teşvik etme”, “intihar kararını kuvvetlendirme” ile “eziyet etme” suçlarından 18 yıla kadar hapis isteniyor.

PİTBUL SALDIRISININ DAVASI 11 MAYIS’TA GÖRÜLECEK

Ankara’da 1 ve 5 yaşlarındaki iki kardeşe saldırıp yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklu sanık Tuğçe Ö.E’nin yargılaması 21 Nisan’da başlamıştı. İddianamede “bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma” suçundan 3 yıl hapsi istenen Tuğçe Ö.E.'nin yargılamasına 11 Mayıs’ta devam edilecek.

YANGIN FACİASININ DURUŞMASI 13 MAYIS’TA

Bunun yanı sıra, Ankara’da 26 katlı bir binada çıkan yangında biri bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği davaya ilişkin 4’ü tutuklu 13 sanık 8 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası