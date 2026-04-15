ABD’nin Washington eyaletine bağlı Puyallup kentinde bir çocuk köpek saldırısına uğradı. Olayda, sahibinin köpeği uyutma kararı alarak itlaf etmesi sosyal medyada viral oldu.

ABD'de yaşanan bir köpek saldırısı haberi sosyal medyada viral oldu.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, 12 yaşındaki bir çocuğa bahçeli bir evdeki köpeğin saldırdığı görülüyor.

Yerel basın kuruluşu King5'in detaylarını aktardığı habere göre, olayın ardından yardıma koşan bir mahalle sakini, saldırıdan önce bazı uyarı işaretlerinin bulunduğunu ancak bunların işe yaramadığını söylüyor.

Olay anındaki kaosu anlatan tanık, “Yerde yatan, kanlar içindeki çocuğu ve yanında duran arabayı görünce önce araba çarptı sandım” dedi.

Çevredeki vatandaşlar hızla müdahale etti. Kornalara basarak ve bağırarak köpeği uzaklaştırmaya çalışan görgü tanıkları, çocuğun kaçmasına yardımcı oldu.

Komşuların daha önce de köpekle ilgili endişelerini dile getirdiği öğrenildi.

SAHİBİ UYUTTU AMA CEZA ALACAK

Yetkililer, daha önce köpekle ilgili herhangi bir şikâyet almadıklarını açıkladı. Ancak olayla ilgili cezai işlem uygulanıp uygulanmayacağı değerlendiriliyor.

Yetkililerden yapılan açıklamada, köpeğin sahibi tarafından uyutulduğu bildirildi.

Çocuğa saldıran köpek sahibi tarafından uyutuldu: Yine de ceza alacak!

Ayrıca köpeğin eyalet yasalarına göre “tehlikeli” olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağının incelendiği, bu durumda sahibinin ağızlık takma ve hayvanı güvenli şekilde kontrol altında tutma gibi yükümlülüklerle karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

Washington eyaleti yasalarına göre, bir köpeğin halka açık bir alanda bir çocuğu ısırmasında, köpeğin geçmiş davranışları veya sahibinin bu davranışlardan haberdar olup olmamasına bakılmaksızın, oluşan zararlardan (örneğin tedavi masrafları) köpek sahibi doğrudan sorumlu tutuluyor.

Herhangi bir köpeğin saldırıp bir insana ağır zarar vermesi veya ölümüne sebep olması durumunda, köpek sahibi C Sınıfı Ağır Suç (Class C Felony) ile yargılanır. Bu yüzden de köpek sahipleri, hapis cezası ve yüksek para cezaları ile karşılaşır.

