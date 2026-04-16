Galatasaray-Kocaelispor maçının ardından hakeme yönelik sözleriyle gündeme gelen Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit Buruk’un cezası belli oldu. PFDK, genç isme sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor ile karşılaşmış, maç 1-1'lik beraberlik ile sonra ermişti. Şampiyonluk yolunda puan kaybı yaşayan sarı kırmızılılar soyunma odasına üzgün gitmişti. Maç sonrası yaşananlar ise kamuyounun gündemine damga vurdu.

HAKEME BEDDUA ETTİ!

Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit'in hakeme yönelik hakaret ve beddua ettiği konuşuldu. Olayın detaylarını TGRT Haber'de aktaran Tahir Kum, şu ifadeleri kullandı;

"Teyit ettim. Bu maçın skandal olayını size ilk kez açıklıyorum: Okan Buruk Hoca'nın oğlu Ali Yiğit'in müsabaka sonrası soyunma odası koridorunda hakem Oğuzhan Çakır'a hakaret ve beddua etmesi. Bu hakaret, hakem raporunda yer aldı. Trabzonspor karşılaşmasında sonra da soyunma odası koridorunda yine Ali Yiğit'in bazı söylemleri olmuş ve raporlarda yer almıştı. Kocaelispor maçından sonra da Ali Yiğit'in müsabaka hakeminin yanına giderek ona hakaret etmesi, hatta beddua etmesi... Beddua ettiğiyle ilgili bir cümle geldi ama ben kullanmak istemiyorum, çok ağır bir ifade.... 16 yaşında bir çocuğun hakeme yönelik yaptığı hiç hoş değil."

ALİ YİĞİT BURUK'UN CEZASI BELLİ OLDU!

Akabinde Ali Yiğit Buruk, PFDK'ya sevk edildi ve aldığı ceza belli oldu. Ali Yiğit'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. PFDK'nın açıklaması şu şekilde;

"Galatasaray’ın, 12.04.2026 tarihinde oynanan Galatasaray-Kocaelispor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün 106-107, Güney Tribün 118numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray görevlisi Ali Yiğit Buruk’un, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."

