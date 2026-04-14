Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, Kocaelispor maçının ardından "Sportmenliğe aykırı hareket" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray A.Ş. Kulübü görevlisi Ali Yiğit Buruk’un aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 14.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." denildi.

"OĞUZHAN ÇAKIR’A HAKARET VE BEDDUA ETTİ"

Mücadele sonrası koridorda yaşanan diyaloğu TGRT Futbol'da aktaran Tahir Kum, "Karşılaşma sonrasında Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit, hakem Oğuzhan Çakır’a hakaret ve beddua etti. Bu hakaret, müsabaka hakemi ve temsilcinin raporunda yer aldı. Trabzonspor maçından sonra da Ali Yiğit'in soyunma odası koridorlarında bazı söylemleri olmuştu, raporlarda yer almıştı. Hoş bir durum değil... Hem Trabzonspor maçı sonrasında hem bu maçtan sonra müsabaka hakemleri ve rakibe yönelik bu tarz söylemlerde bulunması, 16 yaşındaki bir çocuğun hakemin yanına giderek beddua etmesi, şık bir hadise değil." şeklinde konuşmuştu.

PFDK SEVKLERİ ŞU ŞEKİLDE:

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 10.04.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-HESAP.COM ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- CORENDON ALANYASPOR Kulübü’nün 11.04.2026 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 11.04.2026 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü’nün 11.04.2026 tarihinde oynanan ZECORNER KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

5- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü VANJA IVESA’nın 12.04.2026 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 13.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 12.04.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KOCAELİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi ALİ YİĞİT BURUK’un aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 14.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- KOCAELİSPOR Kulübü’nün 12.04.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KOCAELİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü’nün 13.04.2026 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu BURAK YILMAZ’ın 13.04.2026 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca, “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “kişilik haklarına saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca, “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca 14.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

