Lider Galatasaray'ın Süper Lig'de Kocaelispor ile berabere kaldığı maçın ardından yaşananlara dair konuşan Tahir Kum, Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit'in, müsabaka hakemi Oğuzhan Çakır'a hakaret ve beddua ettiğini söyledi. Kum, Ali Yiğit Buruk'un bu söylemlerinin hakem ve temsilcinin raporunda yer aldığını aktardı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor ile berabere kalarak zirve yarışında 2 puan kaybeden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit, maçın ardından hakem yönetimine hakaret etti.

TGRT Futbol'da sarı kırmızılıların Kocaelispor'a takıldığı karşılaşmayı değerlendiren Tahir Kum, maçın ardından soyunma odası koridorunda istenmeyen bir olayın yaşandığını kaydetti.

"OĞUZHAN ÇAKIR’A HAKARET VE BEDDUA ETTİ"

Mücadelenin ardından koridorda yaşanan diyaloğu aktaran Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum, "Karşılaşma sonrasında Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit, hakem Oğuzhan Çakır’a hakaret ve beddua etti. Bu hakaret, müsabaka hakemi ve temsilcinin raporunda yer aldı. Trabzonspor maçından sonra da Ali Yiğit'in soyun odası koridorlarında bazı söylemleri olmuştu, raporlarda yer almıştı. Hoş bir durum değil... Hem Trabzonspor maçından sonra hem bu maçtan sonra müsabaka hakemlerine yönelik bir söylemde bulunmak, küçük bir hadise değil." ifadelerini kullandı.

Galatasaray-Kocaelispor

"O SÖZLERİ KOCAELİSPOR CAMİASINA SÖYLEMEDİM"

Maçın ardından Kocaelispor ile yaşanan gerginliğe dair konuşan Okan Buruk, Süper Lig'de kendileriyle karşılaşan takımlara ekstra primler verildiğini savundu.

Hafta içindeki Göztepe maçından sonra yaptığı açıklamanın Kocaelispor'u ekstra motive edip etmediğinin sorulması üzerine Buruk, "O sözleri Kocaelispor camiasına söylemedim. Ligin ilk yarısından sonra Kocaelispor'u tebrik ettik. Sonrasında Kocaelispor Başkanı'nın yaptığı açıklamaların doğru olduğunu düşünmediğim için bu maçın bizim için önemli motivasyon olduğunu söyledim. Bu motivasyonu taraftarımız gösterdi. Saha içinde futbolcularımız daha iyi gösterebilirdi. Taraftarımızın gösterdiği kadar bizim de göstermemiz gerekiyordu. Zaten biz, Galatasaray'ız. Şu anda Türkiye'deki bütün takımlar Galatasaray'a karşı özel hazırlanıyor, özel primler alıyor. Kocaelispor ile konuşup konuşmamanın bir etken olduğunu düşünmüyorum. Zaten Galatasaray ile oynayan her takım puan almak için elinden geleni yapıyor. Kocaelisporlu futbolcuları da bugün aldıkları 1 puandan dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası