Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in erteleme maçında Göztepe'yi mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu. Haftaya oynayacakları Kocaelispor maçına ilişkin konuşan deneyimli teknik adam, "Kocaelispor Başkanı'nın ilk yarıdaki maçtan sonra yaptığı açıklamaları unutmayalım" dedi. Zirvede puan farkını 4'e çıkarmalarının önemine vurgu yapan Buruk, "4 puan farkı yakalamak psikolojik anlamda önemliydi" diye konuştu.

"BAŞKANLARININ AÇIKLAMASINI UNUTMAYALIM"

Haftaya oynayacakları Kocaelispor maçına ilişkin konuşan Buruk, "Kocaelispor Başkanı'nın ilk yarıdaki maçtan sonra yaptığı açıklamaları unutmayalım. Taraftarımız da unutmadan yanımızda olacak." dedi.

"İLK YARIDA 4 GOL RAHAT RAHAT ATABİLİRDİK"

Karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "İki devre olarak değerlendirebiliriz. Göztepe takımını iyi analiz ettiğimizi, birincisi sahaya yerleşimimiz vardı. Geçen sene adam adama baskıları etkiliydi. Geçen hafta Gençlerbirliği maçında alanda beklediler. Bunu yapmadıkları için sahaya doğru yerleştik. İlk yarı geçişleri güzel yaptık. Rakibi de üstümüze çekip bloklar arası paslarla kırdık. İlk yarıda 4 gol rahat rahat atabilirdik. Pozisyon da vermedik. İkinci yarıda top bizdeydi. Rakip direkt oynayan bir takım. Onlara baskı yapamıyorsunuz. Baskı yaparsanız kaleciye atıp uzun oynuyorlar. Bunu bildiğimiz için uzun oynamalarına izin veriyorsunuz. Pastan çok içeri orta var, taç var, kaleciden var, frikikten hep içeriye top atar. Göztepe analizi yaparken çok fazla uzun top var. Organize ataktan çok, aldığı ikinci toplarla hızlı hücum yapıyorlar. 2-1'den sonra seyirci baskısı oldu. Göztepe taraftarı da oyunun içine girdi, 5-10 dakika panik yaptık ve pozisyon verdik. Oyuncu değişiklikleri de etkili oldu. 3. gol sonrası rahat bir maç oldu. İlk yarı ve ikinci yarı arasındaki fark, rakibimizin golden sonra daha iştahlı oynaması. Biz de çok top kaybı yaptık gereksiz... 3-4 tane kendi hatalarımızla pozisyon verdik. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Burada oynamak her zaman zordur. " diye konuştu.

Göztepe - Galatasaray

"PSİKOLOJİK ANLAMDA ÖNEMLİYDİ"

Puan farkına ve psikolojik üstünlüğe vurgu yapan Buruk, "Buradan galibiyetle ayrılıyoruz. Kritik bir maçtı. 4 puan farkı yakalamak psikolojik anlamda önemliydi. Bu çok önemli bir maçtı." şeklinde konuştu.

"KADIN VOLEYBOL TAKIMIMIZI KUTLUYORUM"

CEV Cup'ta şampiyon olan Galatasaray Daikin'i kutlayan Okan Buruk, "Öncelikle çok önemli bir galibiyet oldu voleybolda. Bunu da kazanan kadın voleybol takımımızı kutluyorum. İlk maçı seyretmiştim. Onlar için çok mutluyum. Galatasaray, Avrupa'da kupa kazanmak için vardır. Futbolda, basketbolda, voleybolda başardık." ifadelerini kullandı.

