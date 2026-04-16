Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından canlı yayında görevinden ayrıldığını açıklayarak TFF ve MHK’ye sert eleştirilerde bulunmuştu. Açıklamalarının ardından PFDK'ya sevk edilen Yılmaz'ın cezası belli oldu.

Gaziantep Futbol Kulübü'ndeki görevini, deplasmanda 2-1 kaybettikleri Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası canlı yayında bırakan Yılmaz çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

CANLI YAYINDA ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTU!

Teknik direktörlük kariyeriyle tehdit edildiğini öne süren Yılmaz, "Bu TFF ile olmaz. Bu MHK ile olmaz. Ferhat Gündoğdu (MHK Başkanı) ve Fuat Göktaş'ın kuklası olmuş herkes. Bana ceza verecekler. Versinler! Birileri artık konuşsun. Kimse bana 'Bahis oynamış' diyemez! Ondan sonra arayıp kötü konuştum. Bu yüzden her maçta hakemler, Gaziantep FK'yi doğradı. Net açıklıyorum artık çünkü birileri konuşmalıydı. Ben temiz olduğum için 'Sonuna kadar bahiste gidilsin' dedim, gitmediler. Beni susturmak için bunu yaptılar. Ben yalnızım. Kimsem yok ama alnım açık. Beni tehdit edemezsiniz. 'Burak Yılmaz'a bundan sonra teknik direktörlük yaptırmayacağım' diye konuşuyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE BURAK YILMAZ'IN CEZASI

PFDK'ya sevk edilen Burak Yılmaz'ın cezası belli oldu. Yılmaz; müsabaka görevlilerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 maç men ve 160 bin TL para, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları ve kişilik haklarına saldırısı nedeniyle ise 75 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon TL para cezası aldı.

PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz’ın, 13.04.2026 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-Gaziantep Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, müsabaka görevlilerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 160.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz’ın, müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları ve TFF yöneticilerinin, müsabaka görevlilerinin ve kurul üyelerinin Kişilik Haklarına Yönelik Saldırısı nedeniyle FDT’nin 38/1-c, 41/1-c ve 10/2. maddeleri uyarınca 75 gün hak mahrumiyeti ve 1.000.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verildi."

