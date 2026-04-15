Teknik direktör Burak Yılmaz, Gaziantep Futbol Kulübü'nün deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 yenildiği maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş'a çok sert sözlerle tepki gösterip, görevinden istifa etmişti. Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, 40 yaşındaki çalıştırıcı hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Türk futbolu, teknik direktör Burak Yılmaz kriziyle çalkalanıyor. Gaziantep Futbol Kulübü'ndeki görevini, deplasmanda 2-1 kaybettikleri Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası canlı yayında bırakan Yılmaz'ın Süper Lig'deki geleceğine dair ortaya atılan son iddia gündem oldu.

Burak Yılmaz

"BENİ TEHDİT EDEMEZSİNİZ"

Teknik direktörlük kariyeriyle tehdit edildiğini belirten 40 yaşındaki hoca, "Bu TFF ile olmaz. Bu MHK ile olmaz. Ferhat Gündoğdu (MHK Başkanı) ve Fuat Göktaş'ın kuklası olmuş herkes. Bana ceza verecekler. Versinler! Birileri artık konuşsun. Kimse bana 'Bahis oynamış' diyemez! Ondan sonra arayıp kötü konuştum. Bu yüzden her maçta hakemler, Gaziantep FK'yi doğradı. Net açıklıyorum artık çünkü birileri konuşmalıydı. Ben temiz olduğum için 'Sonuna kadar bahiste gidilsin' dedim, gitmediler. Beni susturmak için bunu yaptılar. Ben yalnızım. Kimsem yok ama alnım açık. Beni tehdit edemezsiniz. 'Burak Yılmaz'a bundan sonra teknik direktörlük yaptırmayacağım' diye konuşuyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Erman Toroğlu

"BUNDAN SONRA BURAK'A İŞ VERECEK CESARETTE KULÜP VAR MI?"

Sözcü yazarı Erman Toroğlu, Burak Yılmaz’ın çok konuşulan açıklamalarını değerlendirdi. Yorumculuk yapan FIFA kokartlı eski hakem, "Bu konuşmayı dinledikten sonra şöyle bir düşündüm; Burak, Türkiye’de gemileri yakmış. Neden? Bu TFF olduğu müddetçe Burak’a Türkiye’de hiçbir kulüp iş vermez. Başarısız olduğu için mi? Hayır. Bütün kulüpler, federasyondan korkarlar. Bunlardan sonra Burak’a iş verecek cesarette bir kulüp var mı bilemiyorum. Verirlerse ‘Helal olsun’ derim" değerlendirmesini yaptı.

