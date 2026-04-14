Gaziantep FK, deplasmanda 2-1 kaybedilen Çaykur Rizespor maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) hedef alan sert sözlerle istifa eden teknik direktör Burak Yılmaz ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında 2-1 sonuçlanan Çaykur Rizespoor-Gaziantep FK karşılaşmasının ardından Burak Yılmaz, "Bu TFF ile olmaz, bu MHK ile olmaz, bu hakemlerle olmaz. Bu düzen, düzelmez!" diyerek istifasını duyurdu. 40 yaşındaki teknik adamın ayrılığı saatler sonra resmiyet kazandı.

"KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Gaziantep Futbol Kulübü'nün, "Teşekkürlerimizle Burak Yılmaz" başlığyla yaptığı açıklama şöyle:

Gaziantep Futbol Kulübümüz’de teknik direktörlük görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Göreve geldiği günden bu yana kulübümüzün başarısı için yoğun bir emek veren Burak Yılmaz ve ekibine gönülden teşekkürlerimizi sunar, kariyerlerinin bundan sonraki aşamalarında sonsuz başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Ligde 3 maçtır galibiyete hasret kalan kırmızı-siyahlı ekip; 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 yenilgi sonucu taopladığı 34 puanla 11'inci sırada yer alıyor.

