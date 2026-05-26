Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınırken, Erdoğan ABD-İran müzakerelerin müspet sonuçlanmasını temenni ettiklerini belirtti. Erdoğan, Şerif'in Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan lideri Şahbaz Şerif ile görüştü! Kurban Bayramını tebrik etti

Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Pakistan ilişkilerini her alanda daha ileri taşımak için adım atmayı sürdüreceklerini belirtti.

ABD-İRAN MÜZAKERELERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Pakistan’ın kardeş ülkeler ile birlikte bölgemizdeki çatışma sürecini sona erdirmek, barış ve istikrarı tesis etmek için çaba sarf ettiğini, ara buluculuk gayretlerinin değerli olduğunu, müzakerelerin müspet sonuçlanmasını temenni ettiklerini belirtti.

BAYRAMINI TEBRİK ETTİ

Erdoğan görüşmede, Pakistan Başbakanı Şerif’in ve kardeş Pakistan halkının Kurban Bayramını da tebrik etti.

