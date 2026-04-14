Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 yenildikleri maç sonrası istifa ettiğini duyurdu. Sert sözlerle Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) ve TFF 2. Başkan Vekili Fuat Götaş'ı hedef alan eski milli futbolcu, basın toplantısından ayrılırken sarf ettiği sözlerle bir anda futbol gündemine oturdu.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, kendisine gelen telefonu naç sonu canlı yayında açıkladı ve olay sözlerle istifa etti.

"TFF'DE TEHDİTVARİ KONUŞUYORLAR"

40 yaşındaki çalıştırıcı, "MHK Başkanı Ali kıran baş kesen gibi keyfi yerinde. Kim koruyorsa onu? Büyükler koruyor tabii. Çok rahatlar. TFF ile sıkıntılı bir durum yaşadım. Ondan dolayı Gaziantep'e yapıyorlar. TFF'de bazı insanlar sürekli tehditvari konuşuyorlar. Ben de birazdan konuşacağım. Ben bugüne kadar başkana söz verdiğim için gitmedim. Ben takımıma para atmadım. Çocukların maaşlarını, primlerini yatırttım. Kendim para almıyorum. Çok cüzzi. Bana çok fazla terbiyesizlik yapıldı. Görmezden geldim. Başkanımıza söz verdim. Bu TFF, bu hakemler, TFF'nin içindeki olaylar, hakemlerin rahat rahat doğraması... Bu MHK Başkanına niye dokunulmuyor? Türk futbolunun kalitesi yerlerde" sözleriyle TFF ve MHK'yı hedef aldı.

Burak Yılmaz, basın toplantısında hakem hatalarına isyan etti.

"FUAT GÖKTAŞ ARADI, 'BAHİS OYNAMIŞIN' DEDİ"

TFF ile yaşadığı sorunun ardından bariz hakem hatalarına maruz kaldığını savunan Yılmaz, "MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı? Fuat Göktaş ile istedikleri gibi oynatıyorlar. Şimdi size bir şey anlatacağım. Fuat Göktaş devre arası Antalya'da kamptayken beni aradı. 'Bir tane Burak Yılmaz bahis oynamış' dedi. Ne diyorsun abi dedim sen! Telefonu kapattım. 15 dakika sonra tekrar ardı. 'Özür dilerim yanlış Burak Yılmaz'mış' dedi. Iğdır'da birisiymiş. 'Çıkarttırdım' dedi. İyi dinleyin. Kendinizi benim yerime koyun. Bahis nasıl oynanır bilmem. İhtiyacım da yok. Mecnun Otyakmaz'ı aradım. Karıştı ortalık. Kocaelispor maçında hiçbir şey yokken atıldım. Ondan sonra Fuat Göktaş'ı aradım. Yanlış konuştum. Bu da benim hatam. Çünkü bana yoklama çektiler. Ben miyim diye yoklama çekti. Ondan sonra bugüne kadar her maçta beni doğradılar. Bahis oynayanları çıkarttırdım dedi bana. Bu yaşananlardan sonra Gaziantep FK'yi hakemler doğradı" şeklinde konuştu.

"BENİ TEHDİT EDEMEZSİNİZ"

Teknik direktörlük kariyeriyle tehdit edildiğini belirten futbol adamı, "Bu TFF ile olmaz. Bu MHK ile olmaz. Ferhat Gündoğdu ve Fuat Göktaş'ın kuklası olmuş herkes. Bana ceza verecekler. Versinler! Birileri artık konuşsun. Kimse bana bahis oynamış diyemez! Ondan sonra arayıp kötü konuştum. Bu yüzden her maçta hakemler Gaziantep FK'yi doğradı. Net açıklıyorum artık. Birileri konuşmalıydı çünkü. Ben temiz olduğum için sonuna kadar bahiste gidilsin dedim. Gitmediler. Beni susturmak için bunu yaptılar. Ben yalnızım. Benim kimsem yok ama alnım açık. Beni tehdit edemezsiniz. Burak Yılmaz'a bundan sonra teknik direktörlük yaptırmayacağım diye konuşuyorlar" ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK, Süper Lig'de 34 puanla 11'inci sırada yer alıyor.

"BENİ BİRİ VURUR HA"

Burak Yılmaz, basın toplantısının yapıldığı salonu terk ederken, "Hadi eyvallah. Beni biri vurur ha" demesi dikkat çekti. Bu sözler gecenin en çok konuşulan anlarından oldu.

