Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin, Al-Ahli'de forma giyen Merih Demiral ve Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski için transfer hamlesi yaptığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile başkanlık yarışı veren Hakan Safi'nin, Merih Demiral ve Robert Lewandowski için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Hakan Safi, Fenerbahçe altyapısından yetişen ve kariyerine Suudi Arabistan'dan Al-Ahli'de devam eden Merih Demiral'ın menajeriyle transfer için bir görüşme gerçekleştirdi. Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden milli stoper, geride kalan sezonda 32 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

Merih Demiral

HÜCUMA LEWANDOWSKI HAMLESİ

Öte yandan, yıldız bir golcü transferi yapmak isteyen Hakan Safi'nin, Barcelona'dan ayrılan Robert Lewandowski için girişimde bulunduğu belirtildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Polonyalı golcü Lewandowski için resmi teklifinde bulundu.

Robert Lewandowski

SON SEZONUNDA 23 GOLLÜK KATKI

Barcelona'ya veda eden 37 yaşındaki Lewandowski, geride kalan sezonda 46 maçta 19 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası