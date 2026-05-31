Osimhen'den transfer açıklaması: O sözlere açıklık getirdi
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü Eric Chelle'in kendisini hakkında yaptığı transfer açıklamasını netliğe kavuşturdu.
- Teknik Direktör Eric Chelle, Victor Osimhen'in yaz döneminde muhtemelen kulüp değiştireceğini ve bu nedenle hazırlık maçlarında yer almayacağını belirtti.
- Osimhen ise Chelle'nin sözlerinin bağlamından koparıldığını ve abartıldığını söyleyerek, kendisinin Galatasaray'a saygı duyduğunu ve tartışma yaratma niyetinin olmadığını ifade etti.
Polonya ve Portekiz ile hazırlık maçlarına çıkacak olan Nijerya Milli Takımı'nda Teknik Direktör Eric Chelle'den Victor Osimhen'in geleceğine dair çarpıcı bir açıklama geldi.
Osimhen'in teknik direktörü geleceğini açıkladı: Muhtemelen kulüp değiştirecek
"MUHTEMELEN KULÜP DEĞİŞTİRECEK"
Hücum oyuncuları Ademola Lookman ve Victor Osimhen'in eksikliğiyle ilgili de detaylı bilgi veren Chelle, "Bu süreçte iki önemli oyuncumuzdan mahrum kalacağız: Osimhen ve Lookman. Victor Osimhen, yaz döneminde muhtemelen kulüp değiştirecek. Bu kritik süreçte evinde kalmasını tercih ediyoruz. Çünkü bu şartlar altında kampa katılıp oynarsa sahada yüzde 100'ünü veremeyebilir ve bu durum kimse için iyi olmaz." açıklamasını yaptı.
OSIMHEN TRANSFER İDDİASINI YALANLADI
Eric Chelle'in açıklamaları hakkında konuşan Victor Osimhen, röportajın bağlamından koparıldığını belirterek "Az önce Eric Chelle ile son röportajında benim hakkımda yaptığı yorumlar konusunda telefonda görüştüm.
Maalesef, sözleri bağlamından koparılmış ve abartılmıştır. Kendisi Galatasaray'a çok büyük saygı duymakta, maçlarımızın çoğunu takip etmekte ve hiçbir tartışma oluşturmak gibi bir niyeti olmamıştır.
Bu konuşma ve her zaman ülkemi temsil etme fırsatı için minnettarım ve kendisiyle çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Kendisi çok saygı duyduğum harika bir teknik direktör ve herkesten bu konuyla ilgili spekülasyonları dikkate almamalarını rica ediyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.