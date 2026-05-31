Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü Eric Chelle'in kendisini hakkında yaptığı transfer açıklamasını netliğe kavuşturdu.

Polonya ve Portekiz ile hazırlık maçlarına çıkacak olan Nijerya Milli Takımı'nda Teknik Direktör Eric Chelle'den Victor Osimhen'in geleceğine dair çarpıcı bir açıklama geldi.

"MUHTEMELEN KULÜP DEĞİŞTİRECEK"

Hücum oyuncuları Ademola Lookman ve Victor Osimhen'in eksikliğiyle ilgili de detaylı bilgi veren Chelle, "Bu süreçte iki önemli oyuncumuzdan mahrum kalacağız: Osimhen ve Lookman. Victor Osimhen, yaz döneminde muhtemelen kulüp değiştirecek. Bu kritik süreçte evinde kalmasını tercih ediyoruz. Çünkü bu şartlar altında kampa katılıp oynarsa sahada yüzde 100'ünü veremeyebilir ve bu durum kimse için iyi olmaz." açıklamasını yaptı.

OSIMHEN TRANSFER İDDİASINI YALANLADI

Eric Chelle'in açıklamaları hakkında konuşan Victor Osimhen, röportajın bağlamından koparıldığını belirterek "Az önce Eric Chelle ile son röportajında benim hakkımda yaptığı yorumlar konusunda telefonda görüştüm.

Maalesef, sözleri bağlamından koparılmış ve abartılmıştır. Kendisi Galatasaray'a çok büyük saygı duymakta, maçlarımızın çoğunu takip etmekte ve hiçbir tartışma oluşturmak gibi bir niyeti olmamıştır.

Bu konuşma ve her zaman ülkemi temsil etme fırsatı için minnettarım ve kendisiyle çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Kendisi çok saygı duyduğum harika bir teknik direktör ve herkesten bu konuyla ilgili spekülasyonları dikkate almamalarını rica ediyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

